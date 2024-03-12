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中國鼓吹「生3孩就是好」 經濟壓力卻讓人想起「只生1個好」

中央社／台北12日電
中國官方重新定調，認為「三個孩子就是好，不用國家來養老」。(取材自微博)
中國官方重新定調，認為「三個孩子就是好，不用國家來養老」。(取材自微博)

中國推動三孩生育政策將近三年，但效果有限，去年人口出生率為1949年以來最低水準。紐約時報報導，中國社會普遍認為生育成本、壓力增加，使得過去提倡一胎化的口號，引起不少中國網友共鳴。

中共中央政治局2021年提出實施三孩生育政策以來，積極為生育兩個或三個孩子的夫婦提供經濟獎勵，但效果不彰。這兩年來，中國人口連續出現負成長，出生率急遽下降，2023年出生人口902萬人，人口出生率為6.39‰，創下1949年以來最低水準。

根據紐約時報11日報導，到了2040年，中國將會有近1/3的人口超過60歲，政府將在支持老人福利方面，面臨巨大壓力。因此，官方開始鼓勵生育，將大家庭描述為實現繁榮社會的基石，也就是「小康」，強調家庭支持的重要性。

從「政府幫養老」 變「不用國家來養老」

去年各省地方政府開始清除街道牆壁上的限制生育標語，過去標語為「只生一個好，政府幫養老」，如今已被清除，官方重新定調，認為「三個孩子就是好，不用國家來養老」。

雖然一胎化政策口號過時，不過在中國社群媒體上仍有網友分享，用幽默的口吻來呼應心目中來自社會不斷增長的生育壓力。

此外，面對人口萎縮和老齡化問題，中國轉向推廣「生育文化」，包括制定政策鼓勵生育、舉辦孕婦選美比賽、更進一步透過公益廣告、製作節目，來宣傳生孩子的好處。

中國中央電視台這幾年在春節聯歡晚會上，都會撥放宣傳二孩或三孩家庭的公益廣告，包括營造兒孫滿堂的歡樂氣氛，以及提倡「老和小在一起」的溫馨時光，還有其他電視台也推出三孩家庭觀察類綜藝，紀錄三孩家庭的日常。

但這類宣傳遭到批評人士嘲笑，他們認為，撫養多個孩子的成本不斷上升以及生育後所面對的各類挑戰，政策制定者都視而不見。

紐約時報 社群媒體 中共

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