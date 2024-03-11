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共軍將領證實 研發8年的隱形轟炸機轟-20即將面世

大陸中心／即時報導
圖為共軍2017年12月在台灣附近海域上空進行「繞島巡航」時出動的轟－6Ｋ轟炸機，未來轟-20一旦加入，台灣將面臨來自中共更大的軍事威脅壓力。（新華社）
圖為共軍2017年12月在台灣附近海域上空進行「繞島巡航」時出動的轟－6Ｋ轟炸機，未來轟-20一旦加入，台灣將面臨來自中共更大的軍事威脅壓力。（新華社）

共軍新一代隱形戰略轟炸機「轟-20」一直處於傳聞中，但解放軍空軍副司令王偉近日接受香港商報採訪時透露，轟-20很快就會對外正式公布，王偉說，「快了，你們等着！」對於試飛後多長時間才能服役或量產，他則說：「這個很快，直接就跟上了！」

香港明報指出，公開資料顯示，2016年9月1日，時任空軍司令馬曉天在長春出席空軍航空公開活動表示，中國正研發新一代遠程轟炸機，是官方首次承認研製轟-20戰略轟炸機。

早前有中國軍事博主表示，轟-20的目標是在確保隱身性的前提下，同時滿足跨洲際飛行、超音速飛行、擁有超大載彈量。具體表現在新材料及新技術的運用，如超材料隱身薄膜和新的航電系統、AI智能輔助等技術的實際應用。

但轟-20自2016年傳出研發消息後，迄今遲遲未正式發布，外界曾揣測中國可能遭遇技術瓶頸。對此，王偉在面對香港商報記者詢問時斷然否認稱，「沒啥瓶頸，都能解決，我們的科研人員現在非常好，都有這個能力。」

對於轟-20入列是否將讓中共空軍實力得到大提升？王偉表示：「那肯定是啊。一代裝備帶來一代的戰鬥力。」他強調：「值得驕傲，也值得興奮。意義非常大。它是一個換代，又一代的新飛機。」

香港商報表示，轟-20被形容為「風暴」隱形轟炸機，是中國第一款自主研發的大型轟炸機，也是世界上第三款隱形戰略轟炸機。分析認為，轟-20一旦試飛成功，中國就有可能彎道超車，讓美國感受到壓力。

在被問到有了轟-20助力，中國跟美國的實力是否將進一步拉近？王偉則說：「我們不跟美國比，我們只保衛自己的安全！」至於能不能來一個「彎道超車」，他笑說「這個到時候讓大家看！」

香港 共軍 解放軍

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