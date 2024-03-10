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華為Mate 60及Mate X5手機銷量突破千萬支

記者林茂仁／即時報導
華為Mate 60及Mate X5手機銷量突破千萬支。（美聯社）
華為Mate 60及Mate X5手機銷量突破千萬支。（美聯社）

華爾街見聞從供應鏈處獲悉，截至3月1日，華為Mate 60系列和Mate X5（折疊機）兩款機型銷量合計已突破 1000 萬支，銷售表現相當亮麗。

今年初，多家分析機構披露的資料顯示，華為手機在去年第4季的出貨情況就出現明顯成長。

據 Canalys 的資料，2023年第4季，中國手機市場跌幅進一步收窄，整體出貨7390萬支，年跌1%。

其中，華為出貨1040萬支，主因透過旗艦新品出貨大增47%，擠進銷量前四名。

Canalys 分析師鍾曉磊曾表示，華為成為2023 Q4最大的黑馬，時隔10個季度重回中國市場出貨前五榜單，Mate 60 Pro 通過自研麒麟晶片以及衛星通話等創新功能，成為拉動華為出貨復甦的領軍機型。

IT之家報導，另一家市場調查機構IDC今年2月發表的報告資料顯示，2023年第4季中國折疊手機市場出貨量約 277.1 萬支，年增 149.6%。

該機構聲稱，Mate X5系列上市以後一直處於加價購買狀態，且供不應求，幫助華為牢牢占據2023年中國國內折疊機市場第一的位置，市場占有率達到 37.4%。

華為Mate 60系列手機於去年8月29日「未宣而發」橫空出世，Mate X5系列手機於同年9月8日正式開賣。

華為 華爾街 供應鏈

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