我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

詐騙ing／假CIA特工恫嚇 理財作家也上當

永遠不會扮演他…勞勃狄尼洛嗆川普「沒救了」

中國房市持續低迷 南韓卻湧現大批「中客購房團」

記者謝守真／即時報導
韓聯社指出，2023年在韓購屋的外國人占比創下新高，其中，有七成以上是來自中國大陸的買家。（中新社）
韓聯社指出，2023年在韓購屋的外國人占比創下新高，其中，有七成以上是來自中國大陸的買家。（中新社）

中國房市持續不景氣，今年前兩個月，百大房企銷售總金額比去年同期大減51.6%。其中，2月銷售額也比1月減少。與此同時，南韓媒體則報導，2023年在韓購屋外國人占比創下新高。值得注意的是，當中逾七成是來自中國的買家，人數多達1.13萬人。

據韓聯社報導，南韓法院登記資訊公開網站3月10日公布最新資料，顯示2023年外國人在韓購屋並申請房屋所有權轉移登記超過1.5萬件，占整體購房登記人員的0.9%，而且取得租賃收入的外籍人員也在持續增加。

中國網路媒體《觀察者網》指出，自2010年開始相關統計時，當年在韓購屋的外國人為4,307人，僅占總購屋人數的0.2%。不過，到了2014年起，這項數字即逐年增加，至2023年創下歷史新高。

南韓法院最新資料顯示，在韓購屋外國人，以中國民眾數量居冠，人數為1萬1,384人，占比達72.9%。其次是美國為7,892人，接下來依序為加拿大的1,627人、台灣的521人、澳洲510人等。另，依房產類型，購買集合住宅（多戶住宅）的外國人共1萬2,027萬人，占全體購屋者的1.21%。

此外，在2023年11月南韓政府第二次公開外籍人員在韓持有房產相關統計資料，顯示截至2023年6月底，已有8萬5,358名外籍人員在韓持有房產，較六個月前增加4.6%。外籍人員在韓持有房產數量增加4.4%至8萬7,223萬套，占總房產的0.46%。

其中，中國以4.73萬套居於第一名，占54.3%。中國人持有的房產較6個月前增加2,438套，占2023年上半年新增外國人持有房產的65.7%。

中指研究院近期曾指出，中國今年春節房市「看多買少」，房企促銷活動難改購房者觀望情緒。房企透過多種途徑緊抓春節行銷節點，部分城市到訪量有所提升，但成交仍較為平淡，購房者觀望情緒濃厚。

其中，數據顯示，2024年春節假期期間（即2月10日至2月17日），中國25個代表城市新房日均成交面積較上年春節假期下降約27%。

南韓 澳洲 集合住宅

上一則

兩會／政協委員建議返聘退休師 網一面倒反對：給年輕人機會吧

下一則

「港車北上」成港人消費度假新選擇 2月超過10萬輛次

延伸閱讀

兩會／住建部長：房企該破產就破產 整治嚴重資不抵債業者

兩會／住建部長：房企該破產就破產 整治嚴重資不抵債業者
疑遇風浪 南韓漁船南部海域翻覆 2人昏迷7人失蹤

疑遇風浪 南韓漁船南部海域翻覆 2人昏迷7人失蹤
9成醫師罷工 南韓擴大護士行醫做這些事

9成醫師罷工 南韓擴大護士行醫做這些事
請不起看護才致低出生率？南韓家傭薪水比台港貴四倍

請不起看護才致低出生率？南韓家傭薪水比台港貴四倍

熱門新聞

安徽省合肥市的「相親角」人氣滿滿，民眾在眾多尋緣相親資料前駐足，或為自己或為子女朋友尋覓良緣。（中新社）

中國00後開始相親了 不問有沒有房、車 先問對方MBTI

2024-03-02 23:29
蘋果在中國大幅調降iPhone 15手機價格。圖為上海的蘋果門市。(路透資料照片)

中國iPhone 15大降價 砍到史上最低…分析師：賣太差了

2024-03-01 00:27
中國留學生雷震寰在一場搏擊比賽中被打成植物人。（取材自都市快報）

加拿大讀博中國留學生 參加搏擊賽被打成植物人

2024-03-02 06:30
迪麗熱巴的「天使蹲」，美翻一眾網友。

迪麗熱巴「天使蹲」太美了 網友為何說千萬別學

2024-03-02 07:30
商務部長雷蒙多聲稱「假如美國路上有 300 萬輛中國電動車，北京能讓它們同時熄火」。（美聯社）

「北京能讓中國車在美熄火」 雷蒙多發言遭網友嘲諷

2024-03-02 22:50
中國國務院總理李強2023年3月主持首場總理記者會，強調新一屆政府以人民為中心。（中新社）

震撼…30多年來僅見 中國人大宣布取消「總理記者會」

2024-03-04 00:55

超人氣

更多 >
趙安吉生前最後幾分鐘 曾瘋狂致電求救

趙安吉生前最後幾分鐘 曾瘋狂致電求救
策略師：美股現在是「鴨」市 不是「牛」市

策略師：美股現在是「鴨」市 不是「牛」市
Trader Joe's迷你環保袋半小時搶光 下次進貨等半年

Trader Joe's迷你環保袋半小時搶光 下次進貨等半年
大漲前出脫輝達 晶片類股漲勢告終？「女股神」伍德曝恐面臨1風險

大漲前出脫輝達 晶片類股漲勢告終？「女股神」伍德曝恐面臨1風險
又出包 阿拉斯加航空著陸驚見「貨艙門未關」 專家揪這疑點：重大缺陷

又出包 阿拉斯加航空著陸驚見「貨艙門未關」 專家揪這疑點：重大缺陷