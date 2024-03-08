王毅稱台大選為中國地方選舉 台陸委會：自欺欺人

中國外長王毅7日表示，台灣大選「只是中國的地方選舉」。陸委會副主委兼發言人詹志宏8日對此反酸，「中國哪裡有選舉可言？」，要對方「不要自欺欺人，讓國際看笑話」。(記者陳宥菘／攝影)

正值中國「兩會」召開之際，中共 高層涉台論述受矚。中國外長王毅 7日在外長記者會上稱，台灣大選「只是中國的地方選舉」。台灣陸委會副主委兼發言人詹志宏8日對此反酸，「中國哪裡有選舉可言？」，要對方「不要自欺欺人，讓國際看笑話」。

台灣陸委會8日下午召開例行記者會，針對中國外長王毅昨日的涉台論述，詹志宏說當中「存在相當大的錯誤與問題」。

王毅將台灣年初總統大選稱作「中國地方選舉」，詹志宏回應，1月13日國人依據中華民國憲法與相關法律，選舉出國家下一任元首以及國會議員，這是一個事實。他還說，「我們也知道，中國哪裡有選舉可言，沒有，他要把台灣的民主成就來吸納到中國內部，我想這是自欺欺人的謊言，讓國際看笑話」。

詹志宏指出，過去這麼多年以來，中共對外涉台的部分，從來都是恐嚇各個國家「不得怎麼樣」，這對他們與各國，以及兩岸關係毫無幫助。

而對於王毅提到，「國際社會遵守一中原則 的全家福」只是時間問題。詹志宏回應，絕大多數國家都知道一中原則是中共設計的圈套，已表明是該國政策，也就是一中政策，「如果他要去照那張相片的話，不會成功的」。

詹志宏表示，從這次兩會來看，中國還是希望採取和平的方式來推展兩岸關係，並要求世界各國支持所謂和平統一，但具體作為卻是提出警告，要世界各國「不能這樣、那樣」，重重限制「表現不出對台工作的自信心」。

他說，展現自信的方式，一是放觀光客、學生過來，讓兩岸交流恢復健康有序，另外就是將對台的軍事威脅、經濟施壓手段拿掉。

另外，中共總書記習近平1月初在中共黨刊「求是」文章稱，要發展壯大台灣「愛國統一力量」；2月底中共對台工作會議則提到「堅定支持島內愛國統一力量」。詹志宏對此呼籲，兩岸之間還是要務實往來，「不要期待台灣內部會有人自願支持他們這種企圖併吞台灣的方式」。