中國官員：6600萬人已納入「低收入人口動態監測」

中國十四屆人大二次會議第二次會議8日開議，會後民政部長陸治原透露低收入人口社會救助情況。（記者廖士鋒／攝影）

中國有多少貧困人口、政府又怎麼做社會救助工作？一直是受到矚目的議題。而中國全國人大二次會議第二次會議8日舉行，官方在會後安排「部長通道」採訪，其中民政部長陸治原指出，目前6,600萬人已納入「低收入 人口動態監測」，當中又有4,063萬人在去年享受低保。

中國前總理李克強 2020年5月「兩會」時，曾公開表示全中國有6億人「每個月的收入也就1,000元（約139美元），1,000元在一個中等城市可能租房都困難，現在又碰到疫情」，引起廣泛關注，爾後中國國家統計局發言人付淩暉在當年6月強調這個說法可以從全中國住戶收支與生活狀況調查資料得到印證，收入最低的40%家庭有6.1億人，人均年收入僅為1,1485元人民幣（約1596美元）。

也是在2021年，中國民政部主導了建設「全國低收入人口動態監測信息平台」，到2021年底，共認定低保邊緣人口431萬人、支出型困難人口433萬人，連同低保對象、特困人員、易致貧返貧人口等低收入人口，形成了包含5,800多萬人口的低收入人口資料庫。

2023年10月，中國民政部社會救助司司長劉喜堂曾公開指出，低收入人口監測系統已納入6,600萬人，包含低保對象近4,000萬、特困人員460多萬，還有低保邊緣家庭成員600多萬，納入監測的防止返貧監測人口300多萬，以及其他納入監測範圍的低收入人口接近1,300多萬。

這次陸治原則是進一步公布去年「享受低保」人口到達4,063萬人。他指出，截至目前，已經納入低收入人口動態監測的有6,600萬人。去年享受低保的有4,063萬人，特困人員有472萬，還有740多萬人次得到了臨時救助。

公開資料顯示，中國社會救助制度包括「低保」、「特困」、「臨時救助」等，「低保」在當中人數最多，認定標準是各省政府按季公布的「低保標準」，不同省份差異極大。例如2022年第一季，貴州省低保標準為每人月收入402元（約56美元），上海市則是1,330元（約185美元）。若滿足申請條件，各省官方會按照實際收入與低保標準的差距，補足其中的差額。

此外，就養老問題，陸治原還強調，下一步要健全社會保障體系，「就是要解決養老資金來源問題」。