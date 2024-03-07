我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯知名「鬧鬼」酒店掛牌出售 藍可兒曾離奇死亡

直播／拜登國情咨文 計畫提高企業稅、減稅、降低赤字

WSJ曝光79號文件「刪除美國」 中國要求國企換掉外國軟體

記者胡玉立／即時報導
中國政府發布內部文件「79號文件」，要求國內在金融、能源等方面的國有企業，在2027年以前汰換其IT系統內的外國軟體。圖為美國高通公司代表在北京出席全球移動互聯網大會。(美聯社)
中國政府發布內部文件「79號文件」，要求國內在金融、能源等方面的國有企業，在2027年以前汰換其IT系統內的外國軟體。圖為美國高通公司代表在北京出席全球移動互聯網大會。(美聯社)

華爾街日報」(WSJ)7日報導，2022年中國政府暗中發布「79號文件」敏感指令，要求中國在金融、能源等方面的國有企業，在2027年以前汰換其IT系統內的外國軟體。

這項被稱為「刪除美國」(Delete A)的行動，對在中國發展的美國公司來說，是「不祥之兆」；該指令實施至今，確實已見「成效」。

知情人士稱，「79號文件」(Document 79)非常敏感，官員只能看到命令，不得影印。該文件首要目標是硬體製造商，包括戴爾(Dell)、IBM和思科系統(Cisco)等公司的大部分設備，已逐漸被中國競爭對手產品取代。

「79號文件」針對提供軟體、支援日常基本辦公業務運作到管理供應鏈的外國公司，該領域是外國科技公司在中國獲利的最後堡壘之一；微軟(Microsoft)和甲骨文(Oracle)這類公司正在該領域節節敗退。

這項努力是中國領導人習近平多年來，從半導體和戰鬥機等關鍵技術、到穀物和油籽生產等各方面，努力推動自給自足的一環。更大範圍的策略是要減少中國在食品、原料和能源方面對西方的依賴，轉而關注國內供應鏈。

「79號文件」是「國有資產監督管理委員會」在2022年9月發布，該機構負責監管中國龐大的國有企業部門，其中包括中國100家最大上市公司中的60多家。指令發布的同時，還要求國有企業每季呈報有關電子郵件、人力資源和業務管理方面使用中國軟體替代外國軟體的進展。

中國國有部門支出在2022年達到48兆元人民幣，約合6兆6000萬美元。該指令利用這項購買力支持中國科技公司，進而改善其產品並縮小與美國競爭對手的技術差距。

「華爾街日報」指出，透過調查過數據和採購相關文件以及知情人士的透露，中國國有企業確實盡力加大對國內品牌的購買力道，儘管中國國內替代品有時並不好用，買家包括銀行、金融經紀公司和郵政系統等公共服務機構。

華爾街 供應鏈 習近平

上一則

香港基本法23條草案正式發布 增「境外干預」罪

延伸閱讀

WSJ：中國繁榮已落幕 政府政策正讓經濟情況更糟

WSJ：中國繁榮已落幕 政府政策正讓經濟情況更糟
WSJ：美國人想要的移民政策全面改革 國會不願通過

WSJ：美國人想要的移民政策全面改革 國會不願通過
「超級星期二」高收入郡挺海理 低學歷支持川普

「超級星期二」高收入郡挺海理 低學歷支持川普
WSJ：川普共和黨內唯一對手海理 準備宣布退出初選

WSJ：川普共和黨內唯一對手海理 準備宣布退出初選

熱門新聞

安徽省合肥市的「相親角」人氣滿滿，民眾在眾多尋緣相親資料前駐足，或為自己或為子女朋友尋覓良緣。（中新社）

中國00後開始相親了 不問有沒有房、車 先問對方MBTI

2024-03-02 23:29
蘋果在中國大幅調降iPhone 15手機價格。圖為上海的蘋果門市。(路透資料照片)

中國iPhone 15大降價 砍到史上最低…分析師：賣太差了

2024-03-01 00:27
2024年1月20日起，提供靜音車廂服務的動車組列車又新增了35列。(取材自廣州日報)

中國高鐵靜音車廂純人工 一說話乘務員就過來讓閉嘴

2024-02-29 01:30
中國留學生雷震寰在一場搏擊比賽中被打成植物人。（取材自都市快報）

加拿大讀博中國留學生 參加搏擊賽被打成植物人

2024-03-02 06:30
迪麗熱巴的「天使蹲」，美翻一眾網友。

迪麗熱巴「天使蹲」太美了 網友為何說千萬別學

2024-03-02 07:30
圖為溫尼伯（Winnipeg）國家微生物學實驗室。（路透）

加拿大警方：華裔病毒專家邱香果夫婦洩密給中國

2024-02-29 13:34

超人氣

更多 >