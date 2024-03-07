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南海爭端表態 王毅：不允許善意被濫用

特派記者廖士鋒／北京即時報導
中國外長王毅7日就南海爭端表示，「我們不允許善意被濫用，不接受海洋法被歪曲」。（記者廖士鋒／攝影）
中國外長王毅7日就南海爭端表示，「我們不允許善意被濫用，不接受海洋法被歪曲」。（記者廖士鋒／攝影）

中國外交部長王毅7日出席由中國全國人大舉辦的記者會，就南海問題回應稱，今天的南海是「世界上最繁忙、最安全、最自由的航道」。就爭端他則強調，「我們不允許善意被濫用，不接受海洋法被歪曲。對蓄意侵權，我們將依法正當維權；對無理挑釁，我們將及時據理反制」。並警告「域外國家」不要挑事生非。

王毅7日在接受印尼記者提問時，對南海爭端表示，中國「一直保持高度克制」，主張本著睦鄰友好精神，尊重歷史和法理事實，尋求各自均可接受的解決方案。但他強調「我們不允許善意被濫用，不接受海洋法被歪曲。對蓄意侵權，我們將依法正當維權；對無理挑釁，我們將及時據理反制」。也奉勸「某些域外國家」不要挑事生非，選邊站隊，不要成為南海的攪局者和肇事方。

王毅提到，中國人民在南海世代生活勞作，南海諸島早已是中國政府依法管轄的領土。今天的南海，又是世界上最繁忙、最安全、最自由的航道。幾十年來，全球50%的商船、三分之一的海上貿易航經於此，從未受到任何干擾阻礙。環顧動盪的世界，南海能保持和平穩定，離不開中國和東協國家共同作出的努力，「殊為不易，彌足珍惜」。

他認為，最重要的經驗，就是兩個堅持：「存在的爭議堅持由直接當事國通過對話協商談判加以妥善管控解決，海上和平堅持由中國和東協國家共同努力加以維護」，這也是2002年簽署的《南海各方行為宣言》的核心要義。

他表示，中國和東協國家都要繼續落實好《南海各方行為宣言》，同時加快推進「南海行為準則」（COC）的商談，設立更加富有效力和實質內容、「符合包括海洋法在內國際法的地區規則」。

他透露，在中國方面大力推動下，「準則」已成功完成二讀，啟動了案文三讀程序，並指「願同東協國家一起努力，爭取早日達成『準則』，切實把南海建成和平之海、合作之海」。

王毅 印尼

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