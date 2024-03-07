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福建人大代表：積極探索開通閩台遊艇自由行

記者陳政錄／即時報導
平潭是中國推動對台工作的重點區域，圖為先前「藍夢之星」郵輪從福州平潭出發，開啟五天四夜的「平潭—菲律賓—廈門」旅程。圖／取自福建日報
平潭是中國推動對台工作的重點區域，圖為先前「藍夢之星」郵輪從福州平潭出發，開啟五天四夜的「平潭—菲律賓—廈門」旅程。圖／取自福建日報

中國全國「兩會」召開期間，持續釋出涉台訊息，在6日召開的中國全國人大福建省代表團開放團組活動中，中國全國人大代表、平潭綜合實驗區黨工委管委會主任黃建波表示，現正積極探索開通對台郵輪航線和閩台遊艇自由行，還要擴大對台服務貿易開放，推進兩岸之間行業標準共通，讓更多台灣商品，包括農漁產品，進入中國市場。

福建平潭是中國對台工作的重點區域。據中新社報導，黃建波在福建省代表團開放團組活動上說，平潭「先行先試」，率先實現了與台灣主要港口的客貨運直航全覆蓋，現正積極探索開通對台郵輪航線和閩台遊艇自由行。

他還說，要擴大對台服務貿易開放，推進兩岸之間行業標準共通，讓更多台灣商品，包括農漁產品，進入中國市場。同時，期待台胞台企參與平潭醫療、文化和教育等公共服務，並建造兩岸共同家園，平潭會持續舉辦交流活動，透過棒壘球、賽車、衝浪、騎行等運動項目，讓更多兩岸青年走近走親。

另，中國全國政協委員、福建醫科大學附屬協和醫院院長陳椿也在兩會期間受訪稱，平潭已有多名台灣醫學碩博人才參與平潭協和醫院建設，隨著平潭協和醫院全面投入使用，平潭對台中藥材交易中心、台灣上市企業華廣生技血糖儀生產基地等一批產業項目落實，平潭已具備探索創新兩岸醫療合作條件，建議中國相關部門支持平潭興建兩岸醫療合作產業園區。

中國全國政協委員、莆田廣化寺方丈、福州開元寺方丈本性法師說，應進一步發揮福建佛教、道教及媽祖文化 對台獨特優勢，協助兩岸融合發展。

他認為，可設立閩台佛教院校院（校）長論壇、閩台道教院校院（校）長論壇，推進閩台佛教、道教在教育領域的深度交流，建議制定台胞加入福建省相關行業性、學術性、專業性團體，如福建省佛協、福建省道協的具體辦法，和設立閩台佛教青年論壇、閩台道教青年論壇，推進閩台佛教青年、道教青年的深入交流，深化合作。

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