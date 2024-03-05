我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超級星期二15州恐全輸 海理能堅持戰到最後一刻？

華男騎重機消失在國家森林 失聯前行動很反常

中國經濟將見頂？林毅夫駁斥：不會成為下一個日本

記者謝守真／即時報導
圖為中國全國政協常委、經濟委員會副主任林毅夫。圖／取自紅星新聞
圖為中國全國政協常委、經濟委員會副主任林毅夫。圖／取自紅星新聞

中國經濟自疫後以來，復甦不如預期，加上債務、房地產危機等問題，讓外界不少分析直指，中國或將步上日本的經濟衰退後塵，上演「失落的30年」。中國全國政協常委、經濟委員會副主任林毅夫對此表示，不太同意此說法，並強調中國或將成為「下一個會與美國經濟越拉越遠的日本」的情況，「不會在中國發生」。

在中國「兩會」期間，林毅夫於5日接受媒體訪問時表示，20世紀90年代初，許多人談論日本經濟將會超越美國，結果不僅沒超越，還與美國差距一路加大。他指，當時日本出現人口老齡化，經濟增長放緩。儘管中國目前亦面臨老齡化挑戰，但他稱，對經濟增長而言勞動力固然重要，但更重要的是有效勞動，即勞動力數量乘以勞動力質量。

林毅夫指，從中國人口看，過去是「數量紅利」，如今是「質量紅利」。他觀察，包括中國在內，處在追趕階段的「未富先老」國家，進入人口老齡化前10年和後10年經濟增速不僅未降，反而提高。

林毅夫解釋稱，除「人才紅利」外，處在追趕階段的「未富先老」國家技術創新、產業升級空間較大。新進入勞動力市場的勞動力教育水準提高，也使得其掌握新技術的能力更強，產業升級和生產力水準提高更快。

他提到，日本1990年代人均國內生產毛額（GDP）已超越美國，其代表的產業技術同樣屬於世界最前端，但因美國技術打壓，日本放棄半導體晶片此一先進產業。「中國在新經濟絕大多數領域與已開發國家處於同一起跑線，且具備人才、市場等方面優勢，即使有些技術稍有落後，中國也可利用新型舉國體制來搞技術研發和突破。」

林毅夫表示，1980年代後，日本認為政府不該制定產業政策，由此其技術創新和產業升級停滯，生產力水準也處相對停滯狀態。「沒有一個發展中國家不用產業政策能夠追趕上發達國家，也沒有一個發達國家不用產業政策能夠繼續維持技術領先。」

他稱，中國會不斷進行技術創新、產業升級，使生產力水準不斷提高，也相信新質生產力會不斷湧現，中國經濟可維持在相對較高的增長率，「日本的情況不會在中國發生。」

另，林毅夫認為，到2035年前中國經濟仍有望實現每年5%至6%的增速，從2036年到2050年，還有6%的增長潛力，並最終實現每年3%至4%的增長。他稱，只要每年維持5%以上經濟成長，只要兩三年，中國就能夠跨過門檻，成為高收入國家。

據世界銀行2021年公布的數據顯示，高收入國家標準為1萬3,205美元。中國官方數據顯示，2023年中國人均GDP折合為1萬2,684美元。

日本 兩會 晶片

上一則

危機解除？ 萬科：兌付3月11日到期美元債資金已到位

下一則

中外交部：反對菲通過海洋區域法 將加劇南海複雜局勢

延伸閱讀

中國電商投機搶市 議員喊取締

中國電商投機搶市 議員喊取締
智庫報告：東協民眾認為中國在台海議題上幫倒忙

智庫報告：東協民眾認為中國在台海議題上幫倒忙
美國首例 加州男子被控非法走私溫室氣體 恐加劇氣候危機

美國首例 加州男子被控非法走私溫室氣體 恐加劇氣候危機
富士山遊客太多 山梨將收通行費 1天限4000人

富士山遊客太多 山梨將收通行費 1天限4000人

熱門新聞

安徽省合肥市的「相親角」人氣滿滿，民眾在眾多尋緣相親資料前駐足，或為自己或為子女朋友尋覓良緣。（中新社）

中國00後開始相親了 不問有沒有房、車 先問對方MBTI

2024-03-02 23:29
蘋果在中國大幅調降iPhone 15手機價格。圖為上海的蘋果門市。(路透資料照片)

中國iPhone 15大降價 砍到史上最低…分析師：賣太差了

2024-03-01 00:27
2024年1月20日起，提供靜音車廂服務的動車組列車又新增了35列。(取材自廣州日報)

中國高鐵靜音車廂純人工 一說話乘務員就過來讓閉嘴

2024-02-29 01:30
中國留學生雷震寰在一場搏擊比賽中被打成植物人。（取材自都市快報）

加拿大讀博中國留學生 參加搏擊賽被打成植物人

2024-03-02 06:30
迪麗熱巴的「天使蹲」，美翻一眾網友。

迪麗熱巴「天使蹲」太美了 網友為何說千萬別學

2024-03-02 07:30
中國全國人大常務會發出公告，指根據代表資格審查委員會提出的報告，接受多名代表的罷免及辭職，當中原國務委員兼外長秦剛辭去人大會代表職務。（美聯社）

間接駁死訊…秦剛「辭去」人大代表職務 獲接受

2024-02-27 04:42

超人氣

更多 >
紐約法拉盛華女涉5年騙50房客 真房東也無奈

紐約法拉盛華女涉5年騙50房客 真房東也無奈
德州警方再反轉 趙安吉之死屬不幸事故 未轉刑事調查

德州警方再反轉 趙安吉之死屬不幸事故 未轉刑事調查
X的重大勝利？ Meta全球大當機 所有用戶突遭登出

X的重大勝利？ Meta全球大當機 所有用戶突遭登出
3/5節氣「驚蟄」驅霉運 吃3食物忌3件事 生活順利一整年

3/5節氣「驚蟄」驅霉運 吃3食物忌3件事 生活順利一整年
南加華男威脅搶銀行 遭大批警員圍捕

南加華男威脅搶銀行 遭大批警員圍捕