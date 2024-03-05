智庫報告：東協民眾認為中國在台海議題上幫倒忙

印尼外交政策學會公布調查報告顯示，東協民眾認為中國在台海議題及南海爭議議題上幫倒忙。圖為中國外交部新聞發布會。(歐新社)

印尼 外交政策學會公布調查報告顯示，東協民眾同意中國對當地的經濟貢獻，但對有關政治的經濟合作感到擔憂。至於台海議題及南海爭議，東協民眾認為中國在這些議題上幫倒忙。

印尼外交政策學會（Foreign Policy Community of Indonesia，簡稱FPCI）最近公布一份「2023年東協人民對中國、印度 、日本 和美國觀感」調查報告，今天邀請多名學者舉行線上演討會，討論相關內容。

這份47頁的報告指出，多數東南亞民眾並未明確在中美兩國間選邊站，但中國在「最不願意合作」、「存有霸權野心」、「對東南亞最不利」及「最可能以經濟作為政治工具」這4個項目中名列前茅，顯示東協民眾對中國的確擔憂，但受訪者也認為，中國是未來的重要夥伴。

這份報告針對區域議題，包括台灣海峽、緬甸危機、俄羅斯烏克蘭戰爭、瀾滄江—湄公河流域合作、南海爭議和朝鮮半島，詢問東協各國的受訪者，如何看待中國角色及作用。結果顯示，在台海、南海等直接涉及中國的議題上，中國被視為幫倒忙。

報告寫道：「受訪者表示，中國的作用與其他區域議題如俄烏戰爭、緬甸和朝鮮半島相比，出現幫倒忙的情況。」

這份報告也檢視中國與東協的合作。從民調中發現，東協民眾對中國存有正面看法與擔憂兩種情緒。報告寫道：「受訪者普遍正面看待中國在關鍵領域上的進展，但在尊重（其他）國家主權和領土完整上，出現顯著分歧。」

報告顯示，儘管東協民眾認可中國的經濟貢獻，但人們的擔憂仍然存在，特別是與政治和經濟有關的領域。至於在政治安全上，近半數的東協民眾仍認為「美國無疑是最可靠的安全夥伴」。

據統計，有56.09%受訪者認為，在政治及安全上，美國對東協的影響力最大，其次依序是中國、日本、印度。

這份報告是由印尼外交政策學會透過線上採訪印尼、汶萊、菲律賓、馬來西亞、緬甸、泰國、柬埔寨、越南、寮國、新加坡和東帝汶總共1722人。採訪時間為2023年8月28日至9月17日。

調查詢問東協受訪者，在中、美、日、印度四國中，最不信賴哪個國家，有高達43.21%的受訪者最不信賴中國，其次是美國33.8%、印度18.58%。

最受信賴的國家是日本，有68.64%的受訪者表示最信賴日本，其次是中國14.87%、美國11.44%、印度以5.05%排名最後。

調查顯示，菲律賓和越南的民眾對中國的信賴程度最低。印尼大學政治學系副教授喬魯札德（Shofwan Al Banna Choiruzzad）說，這可能是因為這兩國和中國在南海主權上有較多爭端。

他補充，美國透過政治安全在東協發揮影響力；中國透過經濟領域；日本則是在社會和文化上影響東協國家。

喬魯札德說：「中國（對東協）的野心令人擔憂，但這個國家仍是東協堅定可靠的經濟夥伴，因此必須採取另一種策略來維持友好關係。」