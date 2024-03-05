姚明、霍啟剛都來了 中國兩會成「追星」場 經濟、產業仍是關鍵字
今年中國兩會（政協、人大）為疫後首度有序全開放採訪，5日在人民大會堂舉行的十四屆全國人大會議開幕式也成為追星場，許多知名人大代表，如知名前籃球員姚明、格力電器董事長董明珠等人成為鎂光燈追逐焦點，導致一些代表們進場寸步難行。媒體抓緊機會跟代表貼身接觸，被問及最多的便是對於中國經濟前景的看法，還有未來產業發展方向。
5日開幕一早約8時許，中國國內外媒體便守候在人民大會堂大廳，等候人大代表陸續進場。而攤開人大代表名單，其中不乏各領域名人，比如身高超200公分的前籃球國手姚明一現身便成為聚焦點，但他並未回答媒體提問，便匆匆進場。
來自各領域的明星人大代表也不忘帶出自身領域關心的議題與建議。董明珠現身時，媒體關注她如何看待中國經濟發展，以及未來產業方向，董明珠笑答，認為中國經濟未來一定會很好。對本報提問AI浪潮下的家電產業發展時，她表示，「現在企業發展一定要堅持在智慧化、數位化、科技化，在這上面要做文章，才能符合這個時代的發展。」
董明珠說，作為製造業是傳統產業如何升級，也是所有的中國製造業要去思考的問題。「我們現在已經完全實現智慧化的製造，從過去一萬、幾千人的生產到現在只要2,000多人就可以解決了」
另一鎂光燈焦點香港人大代表霍啟剛則稍來香港關心議題，他說，香港比較關心兩個議題：一是放寬自由行，現在香港正處於拼經濟的階段，所以未來旅遊如何做得更好更強，是代表們非常關注的一點，這個離不開國家的大力支持，包括放寬自由行的城市，或考慮可以再次有一周多行等；另一個問題則是調整訪港遊客免稅額的問題，現行的人民幣5,000塊錢的境外免稅其實是20年前定下來的，現在老百姓總體平均收入跟20年前已經非常不一樣了，所以調整額度也是可以考慮的空間。
上一則
FB留言