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姚明、霍啟剛都來了 中國兩會成「追星」場 經濟、產業仍是關鍵字

記者黃雅慧／北京即時報導
香港人大代表霍啟剛則對媒體侃侃而談香港代表關心的與大陸自由行、旅遊免稅額度調整的議題。(記者黃雅慧／攝影)
香港人大代表霍啟剛則對媒體侃侃而談香港代表關心的與大陸自由行、旅遊免稅額度調整的議題。(記者黃雅慧／攝影)

今年中國兩會（政協、人大）為疫後首度有序全開放採訪，5日在人民大會堂舉行的十四屆全國人大會議開幕式也成為追星場，許多知名人大代表，如知名前籃球員姚明、格力電器董事長董明珠等人成為鎂光燈追逐焦點，導致一些代表們進場寸步難行。媒體抓緊機會跟代表貼身接觸，被問及最多的便是對於中國經濟前景的看法，還有未來產業發展方向。

5日開幕一早約8時許，中國國內外媒體便守候在人民大會堂大廳，等候人大代表陸續進場。而攤開人大代表名單，其中不乏各領域名人，比如身高超200公分的前籃球國手姚明一現身便成為聚焦點，但他並未回答媒體提問，便匆匆進場。

來自各領域的明星人大代表也不忘帶出自身領域關心的議題與建議。董明珠現身時，媒體關注她如何看待中國經濟發展，以及未來產業方向，董明珠笑答，認為中國經濟未來一定會很好。對本報提問AI浪潮下的家電產業發展時，她表示，「現在企業發展一定要堅持在智慧化、數位化、科技化，在這上面要做文章，才能符合這個時代的發展。」

董明珠說，作為製造業是傳統產業如何升級，也是所有的中國製造業要去思考的問題。「我們現在已經完全實現智慧化的製造，從過去一萬、幾千人的生產到現在只要2,000多人就可以解決了」

另一鎂光燈焦點香港人大代表霍啟剛則稍來香港關心議題，他說，香港比較關心兩個議題：一是放寬自由行，現在香港正處於拼經濟的階段，所以未來旅遊如何做得更好更強，是代表們非常關注的一點，這個離不開國家的大力支持，包括放寬自由行的城市，或考慮可以再次有一周多行等；另一個問題則是調整訪港遊客免稅額的問題，現行的人民幣5,000塊錢的境外免稅其實是20年前定下來的，現在老百姓總體平均收入跟20年前已經非常不一樣了，所以調整額度也是可以考慮的空間。

格力電器董事長董明珠在媒體包圍下，已經難以看到本人，媒體提問聲此起彼落，在人牆包...
格力電器董事長董明珠在媒體包圍下，已經難以看到本人，媒體提問聲此起彼落，在人牆包圍下，要能聽到回應很困難。(記者黃雅慧／攝影)
香港人大代表、香港知名藝人鄺美雲匆匆離場畫面。(記者黃雅慧／攝影)
香港人大代表、香港知名藝人鄺美雲匆匆離場畫面。(記者黃雅慧／攝影)
身高超200公分的前籃球國手姚明一現身便成為聚焦點，但他並未回答媒體提問，便匆匆...
身高超200公分的前籃球國手姚明一現身便成為聚焦點，但他並未回答媒體提問，便匆匆進場。(記者黃雅慧／攝影)

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