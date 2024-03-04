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李強工作報告 對台提出統一「維護中華民族根本利益」

特派記者廖士鋒、黃雅慧／北京即時報導
中國總理李強5日上午進行任內首次政府工作報告。（記者廖士鋒／攝影）
中國總理李強5日上午進行任內首次政府工作報告。（記者廖士鋒／攝影）

中國十四屆全國人大二次會議5日上午在北京人民大會堂舉行，總理李強首度發表政府工作報告，對涉台議題他重申「九二共識」、「和平發展」、「統一」等關鍵詞，並罕見提到「維護中華民族根本利益」。

這次的政府工作報告，在10分鐘左右想起了首次大鼓掌，不過對過去一年工作回顧，李強並沒有就兩岸關係著墨太多。

而在新的一年工作上，對台灣議題，李強指出，要堅持貫徹「新時代黨解決台灣問題總體方略」，堅持一個中國原則和「九二共識」，反對「台獨」分裂和外來干涉，推動兩岸關係和平發展，堅定不移推進祖國統一大業，維護中華民族根本利益，深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，同心共創民族復興偉業。

關於「中華民族根本利益」的說法，中共總書記習近平在2017年十九大報告中已經提過，當時他指出實現祖國完全統一，「是中華民族根本利益所在」、「是實現中華民族偉大復興的必然要求」。但過去幾年政府工作報告並未重述這個觀點，這次是2018年來首度出現。

而今年中國「兩會」都已舉辦記者會，不過並沒有針對台灣議題特別進行回答，這次李強的政府工作報告，是今年「兩會」期間官方首度釋出對台論述。

自2012年時任中國總理溫家寶首度在政府工作報告提及「九二共識」以來，歷年的政府工作報告，在兩岸方面，「九二共識」、「和平發展」、「和平統一」都是關鍵詞，也是多年慣例。

去年政府工作報告中，時任中國總理李克強指出，我們要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅定反「獨」促統，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。兩岸同胞血脈相連，要促進兩岸經濟文化交流合作，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，推動兩岸共同弘揚中華文化，同心共創復興偉業。

而就過去五年情況，李克強則提到「貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅決開展反分裂、反干涉重大鬥爭，持續推動兩岸關係和平發展」。

此前曾發生過，李克強2020年在政府工作報告當中，並未提到「九二共識」，受到極大關注，不過隨後李克強在記者會上強調「九二共識」，中國國務院新聞辦也召開記者會，承認對報告有所「修改」，放入了「九二共識」。

另外，也常有政府工作報告現場發放的紙本內容，跟最後中國人大通過的決議版本，有所差異，所涉及到的「補充修改」，例如2020年有89處、2022年則是92處。

值得注意的是，李强2月18日才主持國務院全體會議、討論政府工作報告，當時他強調，「本屆政府履職之初，就旗幟鮮明提出要當好貫徹黨中央決策部署的執行者、行動派、實幹家」。5日的政府報告時，李強再度重申這樣的說法。

中國國務院總理李強首次政府工作報告備受矚目。（記者廖士鋒／攝影）
中國國務院總理李強首次政府工作報告備受矚目。（記者廖士鋒／攝影）
中國十四屆人大二次會議5日開幕，人大代表與政協委員聆聽中國總理李強發表政府工作報...
中國十四屆人大二次會議5日開幕，人大代表與政協委員聆聽中國總理李強發表政府工作報告。（記者廖士鋒／攝影）

李強 李克強 國務院

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