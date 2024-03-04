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中國今年GDP增長目標定為5%左右 赤字將逾人民幣4兆元

記者黃雅慧、廖士鋒／即時報導
國務院總理李強首次政府工作報告備受矚目。（記者廖士鋒／攝影）
國務院總理李強首次政府工作報告備受矚目。（記者廖士鋒／攝影）

中國國務院總理李強5日上午在中共十四屆全國人大二次會議進行作政府工作報告時提出，中國今年發展主要預期目標為：國內生產總值（GDP）增長5%左右；城鎮新增就業1,200萬人以上，城鎮調查失業率5.5%左右；居民消費價格（CPI）漲幅3%左右；居民收入增長和經濟增長同步；國際收支保持基本平衡；糧食產量1.3萬億斤以上；單位國內生產總值能耗降低2.5%左右，生態環境質量持續改善。

李強表示，今年積極的財政政策要適度加力、提質增效。綜合考慮發展需要和財政可持續，用好財政政策空間，優化政策工具組合。赤字率擬按3%安排，赤字規模人民幣4.06兆元，比上年年初預算增加1,800億元。預計今年財政收入繼續恢復增長，加上調入資金等，一般公共預算支出規模人民幣28.5兆元、比上年增加1.1兆元。擬安排地方政府專項債券人民幣3.9兆元、比上年增加1,000億元。

報告提出，為系統解決強國建設、民族復興進程中一些重大項目建設的資金問題，從今年開始擬連續幾年發行超長期特別國債，專項用於國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設，今年先發行人民幣1兆元。

關於貨幣政策，李強指出，穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效。保持流動性合理充裕，社會融資規模、貨幣供應量同經濟增長和價格水平預期目標相匹配。加強總量和結構雙重調節，盤活存量、提升效能，加大對重大戰略、重點領域和薄弱環節的支持力度。

李強稱，今年將促進社會綜合融資成本穩中有降。暢通貨幣政策傳導機制，避免資金沉澱空轉。增強資本市場內在穩定性。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。大力發展科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融。優化融資增信、風險分擔、信息共享等配套措施，更好滿足中小微企業融資需求。

李強

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