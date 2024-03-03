中國將放寬補教業？民間有誤讀盼望恐落空

中國民辦教育協會表示，一些自媒體近來解讀2月份官方發布的條例是要放寬補教業，是對政策的誤讀。示意圖。(新華社)

中國經濟低迷之際，一些自媒體近來解讀2月份官方發布的條例是要放寬補教業。但中國民辦教育協會表示，這是對政策的誤讀，仍會執行中央「雙減」精神，不審批新的學科補教機構。

春節前夕，中國教育部 官網發布「校外培訓管理條例（徵求意見稿）」，有些社群媒體開始自行解釋部分條文，指行業監管即將適度開放，畢竟經濟承壓，打擊教培（補教）業影響就業 ，而且也無法杜絕學生補習的需求。

根據北京青年報，中國民辦教育協會與教育部相關司局在2月下旬進行了專題溝通，並發表聲明「闢謠」。

中國民辦教育協會表示，上述條例旨在推動依法管理校外培訓，既非「收緊」也非「放開」。對於學科類機構仍執行中央「雙減」精神，不審批新的機構，督促現有機構依法經營，防止泛濫並製造教育焦慮。

協會指出，對於非學科類機構，各地可依規審批新的機構，加強日常監管，推動合理定價，使之成為學校教育的「有益補充」。

導致整個中國補教業由盛而衰的關鍵，是2021年由中共中央辦公廳和國務院 辦公廳印發的「關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見」（通稱「雙減」文件）。此後學科補教市場巨變，相關企業或停業、或轉向非學科培訓及直播電商等其他領域發展。

根據財新網，上述意見推出的同時，官方也正式啓動條例起草工作。中國國務院2022年立法工作計畫明確提出「推動校外培訓監管立法」。經歷2年時間，上述管理條例日前發布並向社會徵求意見，截止日期為2024年3月8日。這也是校外培訓領域在國家層面首次立法，官方稱旨在為校外培訓管理工作提供法律依據和保障。

這一條例對「校外培訓」的概念作出界定：學校教育體系外面向社會開展，以中小學生和3至6歲學齡前兒童為對象，以提高學業水準或者培養興趣特長等為主要目的，有組織或系統性的教育培訓活動。

報導引述接近中國教育部的專家分析，總體上，這份意見稿的相關規定沒有超越先前的「雙減」文件，方向上沒有「放寬」或「收緊」趨向，而是將中央「雙減」精神上升到法治層面。

此外，這份意見稿在具體表述中更加周密，並為未來教育事業的發展進行了適當「留白」。考量立法成本和周期，條文規範「宜粗不宜細」，「留白」能為進一步深化改革留出空間，但不意味著現在會有所放鬆。