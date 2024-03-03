火箭軍腐敗案 追認撤銷4軍工委員資格決定

3月2日下午，中國政協第十四屆全國委員會常務委員會第五次會議在北京閉幕。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧主持閉幕會並講話。（新華社）

中國全國政協十四屆常委會指出，會議追認撤銷關於撤銷吳燕生、劉石泉、王長青、王小軍第十四屆全國政協委員資格的決定。此外，中國全國政協常委會會議中還通過，關於免去張曉明全國政協副秘書長張曉明的職務。

據央視新聞報導，中國全國政協十四屆常委會第五次會議3月2日下午於北京閉幕。中共 中央政治局常委、全國政協主席王滬寧主持閉幕會並發表演說。

報導提到，會議除通過關於免去張曉明第十四屆全國政協副秘書長職務的決定外，並追認關於撤銷吳燕生、劉石泉、王長青、王小軍第十四屆全國政協委員資格的決定。

此前，2023年12月27日，政協第十四屆全國委員會第十二次主席會議在北京召開。當時，會議審議通過關於撤銷吳燕生、劉石泉、王長青政協第十四屆全國委員會委員資格的決定，並提請第五次常委會會議追認。

而後在2024年1月29日，政協第十四屆全國委員會第十三次主席會議在北京召開。會議審議通過了撤銷王小軍政協第十四屆全國委員會委員資格的決定，提請第五次常委會會議追認。

據報，上述4人皆具有軍工企業龍頭的高層主管。其中，吳燕生曾擔任中國航太 科技集團有限公司董事長、黨組書記，劉石泉曾擔任中國兵器工業集團有限公司董事長、黨組書記，王長青曾擔任中國航太科工集團有限公司副總經理、黨組成員。

公開資料顯示，吳燕生，1963年出生，於1994年12月加入中共，工作經歷上曾任航太科技集團總經理、黨組副書記等職，於2018年5月擔任航太科技集團董事長、黨組書記。

劉石泉，1963年出生，於1985年9月加入中國共產黨，曾任航太科工集團總經理、黨團副書記等職，並於2022年5月擔任兵器工業集團董事長、黨組書記。

王長青，1972年出生，曾任航太科工集團三院院長、黨委副書記等職，於2023年6月擔任航太科工集團副總經理、黨組成員。

王小軍，1969年出生，中共黨員，曾任中國航太科技集團有限公司第一研究院第一設計部主任等職，於2019年6月任中國航太科技集團有限公司第一研究院院長兼黨委副書記。

據悉，當時有分析認為，4人皆出身中國航太工業系統，極可能因捲入火箭軍腐敗案而被處置。

此外，遭到免去第十四屆全國政協副秘書長職務的張曉明，自1986年在港澳系統工作，曾擔任香港中聯辦主任、國務院 港澳辦主任。2020年被免去港澳辦主任，改任分管日常工作的副主任，2022年獲任命為第十三屆全國政協副秘書長，2023年3月獲任命為第十四屆全國政協副秘書長。

新華社在關於張曉明的人事異動報導中，仍稱其為「同志」。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點