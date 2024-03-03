我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

福來上海麵、馮祥記… 港老品牌紛倒閉 童年回憶熄燈

WSJ：全球正遭受另一場「中國震撼」

火箭軍腐敗案 追認撤銷4軍工委員資格決定

記者謝守真／即時報導
3月2日下午，中國政協第十四屆全國委員會常務委員會第五次會議在北京閉幕。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧主持閉幕會並講話。（新華社）
3月2日下午，中國政協第十四屆全國委員會常務委員會第五次會議在北京閉幕。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧主持閉幕會並講話。（新華社）

中國全國政協十四屆常委會指出，會議追認撤銷關於撤銷吳燕生、劉石泉、王長青、王小軍第十四屆全國政協委員資格的決定。此外，中國全國政協常委會會議中還通過，關於免去張曉明全國政協副秘書長張曉明的職務。

據央視新聞報導，中國全國政協十四屆常委會第五次會議3月2日下午於北京閉幕。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧主持閉幕會並發表演說。

報導提到，會議除通過關於免去張曉明第十四屆全國政協副秘書長職務的決定外，並追認關於撤銷吳燕生、劉石泉、王長青、王小軍第十四屆全國政協委員資格的決定。

此前，2023年12月27日，政協第十四屆全國委員會第十二次主席會議在北京召開。當時，會議審議通過關於撤銷吳燕生、劉石泉、王長青政協第十四屆全國委員會委員資格的決定，並提請第五次常委會會議追認。

而後在2024年1月29日，政協第十四屆全國委員會第十三次主席會議在北京召開。會議審議通過了撤銷王小軍政協第十四屆全國委員會委員資格的決定，提請第五次常委會會議追認。

據報，上述4人皆具有軍工企業龍頭的高層主管。其中，吳燕生曾擔任中國航太科技集團有限公司董事長、黨組書記，劉石泉曾擔任中國兵器工業集團有限公司董事長、黨組書記，王長青曾擔任中國航太科工集團有限公司副總經理、黨組成員。

公開資料顯示，吳燕生，1963年出生，於1994年12月加入中共，工作經歷上曾任航太科技集團總經理、黨組副書記等職，於2018年5月擔任航太科技集團董事長、黨組書記。

劉石泉，1963年出生，於1985年9月加入中國共產黨，曾任航太科工集團總經理、黨團副書記等職，並於2022年5月擔任兵器工業集團董事長、黨組書記。

王長青，1972年出生，曾任航太科工集團三院院長、黨委副書記等職，於2023年6月擔任航太科工集團副總經理、黨組成員。

王小軍，1969年出生，中共黨員，曾任中國航太科技集團有限公司第一研究院第一設計部主任等職，於2019年6月任中國航太科技集團有限公司第一研究院院長兼黨委副書記。

據悉，當時有分析認為，4人皆出身中國航太工業系統，極可能因捲入火箭軍腐敗案而被處置。

此外，遭到免去第十四屆全國政協副秘書長職務的張曉明，自1986年在港澳系統工作，曾擔任香港中聯辦主任、國務院港澳辦主任。2020年被免去港澳辦主任，改任分管日常工作的副主任，2022年獲任命為第十三屆全國政協副秘書長，2023年3月獲任命為第十四屆全國政協副秘書長。

新華社在關於張曉明的人事異動報導中，仍稱其為「同志」。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

航太 中共 國務院

上一則

中國兩會北京維安升級 境外記者不解「2024了還要做核酸？」

下一則

福來上海麵、馮祥記… 港老品牌紛倒閉 童年回憶熄燈

延伸閱讀

兩會涉台議題 陸學者：聚焦反台獨

兩會涉台議題 陸學者：聚焦反台獨
中國2024年「兩會」召開在即 北京維安升級

中國2024年「兩會」召開在即 北京維安升級
火箭軍涉貪高層再+1 飛彈研製副院長也「辭去」人大代表

火箭軍涉貪高層再+1 飛彈研製副院長也「辭去」人大代表
兩會前夕 王滬寧主持召開中國全國政協主席會議

兩會前夕 王滬寧主持召開中國全國政協主席會議

熱門新聞

宗慶後、宗馥莉。（取材自紅星新聞）

娃哈哈接班人宗馥莉：42歲未婚女強人 曾「換掉」王力宏

2024-02-25 18:08
安徽省合肥市的「相親角」人氣滿滿，民眾在眾多尋緣相親資料前駐足，或為自己或為子女朋友尋覓良緣。（中新社）

中國00後開始相親了 不問有沒有房、車 先問對方MBTI

2024-03-02 23:29
2024年1月20日起，提供靜音車廂服務的動車組列車又新增了35列。(取材自廣州日報)

中國高鐵靜音車廂純人工 一說話乘務員就過來讓閉嘴

2024-02-29 01:30
中國全國人大常務會發出公告，指根據代表資格審查委員會提出的報告，接受多名代表的罷免及辭職，當中原國務委員兼外長秦剛辭去人大會代表職務。（美聯社）

間接駁死訊…秦剛「辭去」人大代表職務 獲接受

2024-02-27 04:42
蘋果在中國大幅調降iPhone 15手機價格。圖為上海的蘋果門市。(路透資料照片)

中國iPhone 15大降價 砍到史上最低…分析師：賣太差了

2024-03-01 00:27
中國留學生雷震寰在一場搏擊比賽中被打成植物人。（取材自都市快報）

加拿大讀博中國留學生 參加搏擊賽被打成植物人

2024-03-02 06:30

超人氣

更多 >
最高冷的「3大星座」傲到骨子裡 第1名別人要直視都難

最高冷的「3大星座」傲到骨子裡 第1名別人要直視都難
中國00後開始相親了 不問有沒有房、車 先問對方MBTI

中國00後開始相親了 不問有沒有房、車 先問對方MBTI
美胸女神大膽裸露 爸爸和爺爺受不了立刻關電視

美胸女神大膽裸露 爸爸和爺爺受不了立刻關電視
打贏馬斯克558億薪酬案官司 律師團要求56億元報酬

打贏馬斯克558億薪酬案官司 律師團要求56億元報酬
WSJ：全球正遭受另一場「中國震撼」 這回各國更擔心了

WSJ：全球正遭受另一場「中國震撼」 這回各國更擔心了