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中國美國商會主席：美企不想成為「餐桌」和「菜單」

記者謝守真／即時報導
中國美國商會於3月1日在北京舉行第23屆答謝晚宴，圖中由左至右分別為：中國美國商會主席譚森、中國國家副主席韓正、美國駐華大使伯恩斯。（美聯社）
中國美國商會於3月1日在北京舉行第23屆答謝晚宴，圖中由左至右分別為：中國美國商會主席譚森、中國國家副主席韓正、美國駐華大使伯恩斯。（美聯社）

中國國家副主席韓正1日出席一場晚宴時致詞表示，中國將堅定不移擴大高水準對外開放，並稱中美經貿合作潛力巨大，歡迎更多美國企業來華投資興業。中國美國商會主席譚森在同場晚宴上也回應此前美國國務卿布林肯的「餐桌菜單論」指出，美國企業不想出現在「菜單」上，也不想在「餐桌」上，他們想看看如何才能對中美兩國人民都有成效和幫助。

據央視旗下《玉淵譚天》微博訊息，中國美國商會於3月1日在北京舉行第23屆答謝晚宴。中國美國商會主席譚森接受訪問時提到，以前在美國國務院和布林肯一起工作過，「我可以告訴你美國公司在想什麼」。

他指出，看到愈來愈多的首席執行長和代表團來到中國，「這是很長一段時間以來最多的，他們都意識到如果想了解當地正在發生的事情，包括機遇和挑戰」，需要親自來看看。

譚森稱，美國公司正在加大對中國供應鏈的投資，這樣他們就可以繼續為一些成長中的中國公司供貨，因為這些中國公司正在走向全球。他認為，在美國的華企一直是中國成長故事的一部分，與此同時 他們也在幫助美國經濟增長並變得更加強大。「因此美國公司來到這裡投資是在幫助這兩個國家。」

譚森強調，「美國企業不想出現在『菜單』上，他們不想在『餐桌』上」，他們希望能與中國的夥伴合作，讓更多的食物擺上美國人的餐桌，擺上中國人和世界各地的餐桌。

此前，2月17日，布林肯在慕尼黑安全會議的小組討論會中發言，在談及中美關係時，他表示，毫無疑問，美中之間「存在戰略競爭」。他指出，美國的比較優勢在於擁有強大的自願聯盟和自願夥伴關係網路。

對此，他提出，「在國際體系中，如果你不坐在餐桌上，你就會出現在菜單上（If you're not at the table in the international system, you're going to be on the menu.）。因此，重新進行多邊接觸對我們來說非常重要，我們已經這樣做了」。

中國美國商會主席譚森3月1日回應先前布林肯「餐桌餐單論」，稱美國企業不想成為「餐...
中國美國商會主席譚森3月1日回應先前布林肯「餐桌餐單論」，稱美國企業不想成為「餐桌」和「菜單」，期待和中國進行更多的合作。（截圖自玉淵譚天微博影片）

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