中國美國商會主席：美企不想成為「餐桌」和「菜單」

中國美國商會於3月1日在北京舉行第23屆答謝晚宴,圖中由左至右分別為:中國美國商會主席譚森、中國國家副主席韓正、美國駐華大使伯恩斯。(美聯社)

中國國家副主席韓正1日出席一場晚宴時致詞表示,中國將堅定不移擴大高水準對外開放,並稱中美經貿合作潛力巨大,歡迎更多美國企業來華投資 興業。中國美國商會主席譚森在同場晚宴上也回應此前美國國務卿布林肯 的「餐桌菜單論」指出,美國企業不想出現在「菜單」上,也不想在「餐桌」上,他們想看看如何才能對中美兩國人民都有成效和幫助。

據央視旗下《玉淵譚天》微博訊息,中國美國商會於3月1日在北京舉行第23屆答謝晚宴。中國美國商會主席譚森接受訪問時提到,以前在美國國務院 和布林肯一起工作過,「我可以告訴你美國公司在想什麼」。

他指出,看到愈來愈多的首席執行長和代表團來到中國,「這是很長一段時間以來最多的,他們都意識到如果想了解當地正在發生的事情,包括機遇和挑戰」,需要親自來看看。

譚森稱,美國公司正在加大對中國供應鏈的投資,這樣他們就可以繼續為一些成長中的中國公司供貨,因為這些中國公司正在走向全球。他認為,在美國的華企一直是中國成長故事的一部分,與此同時 他們也在幫助美國經濟增長並變得更加強大。「因此美國公司來到這裡投資是在幫助這兩個國家。」

譚森強調,「美國企業不想出現在『菜單』上,他們不想在『餐桌』上」,他們希望能與中國的夥伴合作,讓更多的食物擺上美國人的餐桌,擺上中國人和世界各地的餐桌。

此前,2月17日,布林肯在慕尼黑安全會議的小組討論會中發言,在談及中美關係時,他表示,毫無疑問,美中之間「存在戰略競爭」。他指出,美國的比較優勢在於擁有強大的自願聯盟和自願夥伴關係網路。