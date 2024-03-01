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美駐港總領事罕受訪憂香港不自由 中方反擊：煽動美企撤資

中國新聞組／即時報導
美國駐港澳總領事梅儒瑞（Gregory May）日前受訪談及香港基本法23條立法、國安法、釋放壹傳媒創辦人黎智英等，港府與中國外交部駐港公署1日晚間重砲回擊。(路透資料照片)
美國駐港澳總領事梅儒瑞（Gregory May）日前受訪談及香港基本法23條立法、國安法、釋放壹傳媒創辦人黎智英等，港府與中國外交部駐港公署1日晚間重砲回擊。(路透資料照片)

針對美國駐港澳總領事梅儒瑞（Gregory May）日前接受彭博社專訪時表達對香港當前整體營商環境的擔憂，中國外交部駐港公署1日晚間發布新聞稿表達強烈不滿和堅決反對，並予以嚴厲譴責。新聞稿痛批梅儒瑞的發言「詆毀香港營商環境和權利自由空間，煽動美資企業撤資離港，粗暴干涉中國內政和香港事務」。

自由亞洲電台指出，傳統上，美國駐香港及澳門的外交官一向比較少接受媒體專訪。此次受訪是梅儒瑞2022年9月上任總領事以來，首次公開向媒體談及自己對香港局勢的看法。

梅儒瑞在專訪中表示，香港正在經歷「公民自由的滑坡」，美方的優先事項是在政治領域。他說「釋放黎智英和其他因政治言論而面臨牢獄之災的人，對改善香港形象的作用，比舉辦金融峰會和旅遊推廣活動加起來還要大」。

梅儒瑞指出，港府對民主派的打壓，會為美國公司產生不良影響，因為美國國會譴責港府懸賞通緝流亡海外的異見人士，美國公司擔心香港的業務因而受到國會的關注，或會損害商譽。

梅儒瑞並對香港日漸加強的網路審查表示擔憂，並透露因顧及資安問題，已經有一些美國公司在訪港時使用「即棄式」（burner）手機和筆電。

針對港府正在推動的基本法23條立法，梅儒瑞稱，「在《國家安全法》通過之後，香港最不需要的就是更多、涵蓋範圍非常廣泛的新罪行」。

對於梅儒瑞的相關發言，中國外交部駐港公署發言人強調，香港國安法的實施有效防範懲治危害國家安全的違法行為，有力保障香港的投資和營商環境，香港依然是企業投資熱土、資金青睞之地和人才匯聚高地。

該發言人並稱，23條立法將進一步築牢香港特區維護國家安全的防線，進一步增強香港社會的穩定性和法治的確定性，進一步發揮香港獨特地位和優勢，香港將在更高水平的安全保障下，實現更高質量的發展和更高水平的開放。

中國外交部駐港公署發言人並指梅儒瑞的發言，「嚴重背離了領事官員基本的職業操守和行為準則」。他並反批美國「自身人權劣跡斑斑」，且長期以「國家利益」之名對其他國家甚至盟友進行無孔不入的監聽和網絡監控。

香港 港府 投資

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