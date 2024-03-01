中國12年來首度宣布「領海基線」 涵蓋北部灣北部

中國在北部灣北部等處設「領海基線」，圖為眺望廣東湛江徐聞縣海域。（新華社）

日前的翻船案引起中國海警在金門水域「常態化執法」，進一步伸張「內水」權利，而中國外交部昨日發表聲明，再宣布於北部灣北部畫設領海基線，涵蓋海南島西部到廣西南部的海域，這是中國官方時隔12年首度宣布領海基線，意味著在新的領海基線內都屬內水，是領土的組成部分，非經許可他國船隻不得駛入。

早在1958年八二三炮戰時，中國全國人大常委會就批准「關於領海聲明的決議」，強調「中國及其沿海島嶼的領海以連接中國岸上和沿海岸外緣島嶼上各基點之間的各直線為基線，從基線向外延伸12海浬的水域是中國的領海」。此舉意在向外界表明，發生於領海線以內的戰事完全是中國內政。

1992年，中國發布了「領海及毗連區法」，四年後發表「關於領海基線的聲明」，提出部分中國沿海、西沙群島的領海基線座標，當時官方指出「將再行宣布其餘領海基線」。2012年日本將釣魚台 國有化時，中國再度宣布了釣魚台及附屬島嶼的領海基線。

中國沿海海岸線共有1.8萬公里左右，上述幾次的領海基線畫界，已經從山東畫到海南島的下緣，這次則是進一步從海南島西部畫設到廣西南部海域，補足了以往空缺的由海南與廣西所延伸的領海基線。至於整個渤海灣與瓊州海峽，由於都位於領海基線以內，先前已被中國宣布都是「內水」。目前僅剩下遼東半島南部、山東半島北部尚未畫設完成領海基線。

而中國與越南 之間就北部灣領海、專屬經濟區和中國架的談判，此前已經在2000年底解決。但是，雙方在南海的爭議仍然存在，中國並沒有使用中華民國 政府在1947年公布的南海「十一段線」，而是拿掉北部灣地區的兩段線，也就是「九段線」，去年中國自然資源部發布的地圖，則又在台灣東部增加一段，變成「十段線」。