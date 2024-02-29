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中泰永久互免簽今生效 陸客赴泰旅遊增3成

記者陳宥菘／即時報導
中國大陸與泰國永久互免簽證今日（3月1日）正式生效，根據大陸旅遊平台攜程數據顯示，大陸旅客赴泰旅遊年增率超過30%；泰國旅客赴陸旅遊訂單年增率更高達3倍。歐新社
中國大陸與泰國永久互免簽證今日（3月1日）正式生效，根據大陸旅遊平台攜程數據顯示，大陸旅客赴泰旅遊年增率超過30%；泰國旅客赴陸旅遊訂單年增率更高達3倍。歐新社

中國大陸與泰國永久互免簽證今日（3月1日）正式生效，根據大陸旅遊平台攜程數據顯示，1日當天大陸旅客赴泰旅遊年增率超過30%；泰國旅客赴陸旅遊訂單年增率更高達3倍，亦較疫情前2019年同期增長超過160%。

為吸引陸客，泰國自去年9月25日對大陸遊客實施五個月免簽制度，涵蓋大陸的國慶、元旦、春節假期，政策原訂今年2月29日到期，但兩國外長在1月28日正式簽訂了永久互免簽證協議，並自3月1日起實施，無縫接軌此前的「限時」單方面免簽政策。未來兩國公民持有效護照，可免簽證入境停留最長30日。

大陸外長王毅當時表示，兩國將正式邁入免簽時代，相信將迎來兩國人民交往的新高潮，中國遊客赴泰遊客將大幅增長。他還說，中泰要與時俱進、開啟新的合作前景，雙方同意加快中泰鐵路建設，盡快打通泛亞鐵路的中線。

泰國政府發言人則喊出，中泰永久互免簽後，希望可以進一步提高泰國的旅遊業吸引力，目標是在2024年吸引800萬名大陸遊客造訪。

在新冠疫情前，陸客是泰國觀光業最主要客源之一，但疫情後陸客赴泰的人潮回升緩慢。2019年疫情爆發前，全年有1,100萬陸客赴泰旅遊，但大陸去年初疫情解封後，2023年全年赴泰陸客僅350萬，人數落居馬來西亞遊客之後。

人民網報導，加上最新宣布的泰國，中國大陸目前已與逾158國締結涵蓋不同護照種類的互免簽證協定，與44個國家達成簡化簽證手續協定或安排，與新加坡、泰國等23個國家實現全面互免簽證。

泰國 簽證 疫情

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