韓科技部：韓11個領域136項關鍵技術「首次被中國追趕」

韓科技部報告中，主要五個國家和地區的科技發展水準走勢圖 韓國KBS電視台引自韓國科技部

大陸《環球時報》引述韓媒《朝鮮日報》2月29日報導稱，韓國科學技術資訊通信部當天發布的「2022年度技術水平評估結果」顯示，在韓國政府選定的11個領域136項關鍵技術方面，韓國相關發展水準「首次被中國追趕」。

而根據韓媒《亞洲日報》報導，評估每2年進行一次，包括建築交通、災難安全、航空航太 海洋、國防、機械製造、奈米材料、農林水產食品、保健醫療、能源資源、環境氣象、資訊通信技術和軟體等11個領域。針對美國、歐盟 、中國、日本、韓國這五大經濟體，採取對論文及專利定量分析的方式進行。

韓聯社報導稱，韓科技部當天召開國家科學技術諮詢會議第57次營運委員會會議並發表上述結果。科技發展水準評估每兩年實施一次，此次對主要五個對象的11個科技領域136項關鍵技術的相關論文和專利進行了分析，並面向1306名專家進行了調查。

評估結果顯示，將整體技術水準最高的美國設定為100%，其後依序為歐盟（94.7%），日本（86.4%）、中國（82.6%）、韓國（81.5%）。與2020年相比，韓國技術水準提高了1.4%，與美國的技術差距從3.3年縮短到3.2年。

但在2020年的調查中，韓國（80.1%）曾以微弱優勢領先中國（80%），時隔兩年中國在技術方面「首次超越韓國」。本次調查中，中國與美國的技術差距已縮小至3年。自2016年以來，日本技術水準持續下滑，已跟不上美國的發展步伐。

如僅看50項國家戰略技術，各國科技發展水準依序為美國（100%）、歐盟（92.3%）、中國（86.5%）、日本（85.2%）、韓國（81.7%），韓中兩國差距進一步拉大。報導提及，韓國在二次電池領域領先他國，但在航太和海洋、量子領域落後，僅相當於美國的55%和65.8%的水準。

報導稱，韓國科技部表示，韓國在航空航太和海洋領域的評估有所下降，主要是因為大型多級燃燒循環發動機、太空觀測感測、對月觀測、先進航空燃氣渦輪發動機零件等方面評分下降導致。韓國在資訊通信技術和軟體方面評估下降的原因，在於量子電腦、量子測量、人工智慧 基礎設施方面存在短板。