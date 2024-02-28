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調停俄烏戰爭前 中國副外長：對俄表達堅定支持

中央社台北28日電

綜合中俄官方及官媒消息，中國外交部副部長孫衛東27日在莫斯科與俄羅斯外長拉夫羅夫等外交官員會面時說，中俄兩國關係「處於歷史最好時期」，中國對俄羅斯「表達了堅定支持」。雙方並討論到最高領導人接觸的時間表。

孫衛東作上述表態後，中國外交部發言人毛寧今天下午宣布，中國政府歐亞事務特別代表李輝3月2日起將訪問俄羅斯、烏克蘭及歐盟部分國家，就推動政治解決「烏克蘭危機」展開第2輪「穿梭外交」。但中國上述立場是否真能發揮「政治解決」俄羅斯入侵烏克蘭的作用，外界不無疑問。

中國外交部官網今天公布，孫衛東26至27日應邀在莫斯科與俄羅斯副外長魯登科（Andrei Rudenko）舉行中俄關係及上海合作組織、中俄亞太地區事務磋商，期間並會見拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。

根據公布內容，孫衛東說，在中國國家主席習近平和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）戰略引領下，中俄「新時代全面戰略協作夥伴關係」健康穩定深入發展，兩國關係「處於歷史最好時期」。

孫衛東還說，雙方要密切高層交往，持續「強化政治和戰略互信，提升全面戰略協作，深化各領域務實合作」。雙方要促進上合組織在百年變局中更好發揮「穩定錨」作用，加強在亞太地區事務中的溝通協調，共同維護地區安全、穩定和發展。中方支持俄方開展金磚輪值主席國工作，願不斷加強雙方在國際多邊平台的戰略協作。

俄方則表示，願與中方一道努力，全面落實兩國元首達成的重要共識，深化雙多邊戰略協作，推動上合組織、金磚國家等機制持續健康穩定發展，共同維護亞太地區的安全與發展。

根據公布內容，雙方還就「烏克蘭危機」、朝鮮半島局勢等共同關心的國際和地區問題交換了意見，但沒有提到任何具體內容。

根據俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯外交部27日表示，孫衛東在與魯登科舉行磋商時表示，在俄羅斯即將舉行總統選舉，以及俄羅斯擔任金磚國家輪值主席國之際，中方「對俄羅斯表達了堅定支持」。

俄中雙方還就後續接觸的時間表進行了討論。俄羅斯外交部指出，雙方交換意見時，對俄中兩國過去一年的「全面戰略協作夥伴關係」進行了「高度評價」，並對今後的共同計劃進行討論，其中包括高層和最高級別接觸的時間表。

俄羅斯 烏克蘭 普亭

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