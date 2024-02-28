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美商會會長率團訪中會李強 稱兩國脫鉤非可行選項

記者陳宥菘／即時報導
美國商會會長兼行政總裁克拉克（左）近日率代表團訪問中國，她在28日會見中國國務院總理李強時表示，美中關係極為重要，兩國脫鉤「不是可行選項」。（取自央視）
美國商會會長兼行政總裁克拉克（左）近日率代表團訪問中國，她在28日會見中國國務院總理李強時表示，美中關係極為重要，兩國脫鉤「不是可行選項」。（取自央視）

美國商會會長兼行政總裁克拉克近日率代表團訪問中國，28日在北京會見中國國務院總理李強。克拉克表示，美中關係極為重要，兩國脫鉤「不是可行選項」。李強則說，加強經貿合作對兩國是雙贏，搞「脫鉤斷鍊」、「小院高牆」不符合雙方根本利益。

央視報導，李強指出，今年是中美建交45周年，中方願同美方一道落實兩國元首重要共識，推動兩國關係健康穩定發展。他並強調，中美經濟高度互補，利益深度融合，加強經貿合作對兩國是雙贏，搞「脫鉤斷鍊」、「小院高牆」不符合雙方根本利益。

李強表示，中國正全面推動中國式現代化，歡迎美國企業繼續投資中國、深耕中國市場，共同分享發展機會。希望美國商會和企業家繼續發揮橋樑作用，促進兩國更多溝通交流和相互理解。

據報導，克拉克強調，美中關係極為重要，兩國脫鉤不是可行選項。美國商會願發揮橋梁作用，為深化美中經貿關係和互利合作做出努力，推動美中關係穩定發展。

克拉克27日已會見中國商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文。克拉克預計將參加3月1日中國美國商會舉辦年度答謝晚宴，晚宴嘉賓中的最高級別中國官員預計包含中國國家副主席韓正。

香港中通社引述中國中央財經大學國際經濟與貿易學院副教授劉春生分析稱，美國商會偏向於民間組織，此行會傾聽美企在華經營過程中遇到的具體挑戰，向中國政府反映訴求，中方也會表達自身關切，探討解決方案。此訪無疑會推動中美民間經貿交流，亦顯示外資正在觀望中國經濟的恢復速度和市場開放程度。

李強 國務院 投資

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