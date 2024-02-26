中學者：提防美國降息後 惡意資金在中國快進快出

中國學者指出，要提防在下一輪美元降息的過程中，大規模惡意資金快進快出中國市場。（中新社）

北京當局當前高度重視金融穩定。中國國際經濟交流中心總經濟師、執行局副主任陳文玲示警，中國要提防在下一輪美元降息 、人民幣升息 的過程中，大規模惡意資金快進快出、收割中國的優質資產，或者在中國股市興風作浪。

據中國網路媒體《觀察者網》報導，陳文玲在接受「經濟學家建言2024中國經濟」系列專訪時表示，在中美金融博弈中，中國是弱者，始終處於被遏制、被打壓、被收割的狀態。美元的地位還在，美國的實力也還在，美國聯準會升降息都會對中國產生影響。

「經濟學家建言2024中國經濟」系列，是《觀察者網》和復旦大學中國研究院聯合推出的訪談節目，邀請中國國內外著名經濟學家，從房地產、地方債、鄉村振興、金融強國、高質量發展等諸多領域前瞻並建言2024年中國經濟。

陳文玲認為，在金融上，中國應防範三點：

一、美國的金融資本在下一輪美元降息、人民幣升息的過程中，會進入中國資本市場，但會不會快進快出、會不會收割完後扭頭就走？目前還尚未知曉。

陳文玲提出，中國要防止美元降息、人民幣升息以後，大規模惡意炒作資金收割中國的優質資產，或者在中國股市上興風作浪。

二、去年香港 股市受到很大影響，特別是7、8、9這幾個月；其實轉折是從6月開始的，資本市場大規模撤離，同時唱衰中國經濟。唱空和做空同步進行，可以說既是輿論戰，也是金融戰。

陳文玲表示，香港的國際金融中心地位只能增強，不能減弱，對於外部惡意做空、唱空，要採取強有力的措施，支持香港繼續作為國際金融中心發揮原本的制度優勢、資本運營優勢、財富管理優勢。把香港的地位穩定下來，這一點至關重要。

三、防範中國在美上市企業的財產安全和投資的資本安全。陳文玲指出，無論是川普時期還是拜登時期，美國政府都要求一些在美上市的中國企業退市。在中國證監會和美國財政部會商後，達成了一些共識，除了5家大型央企轉到香港之外，其它在美上市的中企仍留在那裡。

她提醒，如果未來美國領導人變動，會推行何種金融政策？會對在美上市的中企採取什麼措施？這些都值得關注。