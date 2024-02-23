顧及外籍人士需求 中國官方推現金支付不偏廢

中國國常會今天決議，將推動行動支付、銀行卡、現金等多種支付方式並行發展，習慣以現金與信用卡支付的外籍人士與高齡長者。（中新社）

行動支付 在中國日益普及，但習慣以現金與信用卡支付的外籍人士與高齡長者卻深感不便。中國國常會今天決議，將推動行動支付、銀行卡、現金等多種支付方式並行發展，相互補充。

中國媒體財聯社報導，中國國務院 總理李強 23日召開常務會議，會中審議通過「關於進一步優化支付服務提升支付便利性的意見」。

報導說，國常會審議通過的「意見」關注老年人、外籍人士等支付不便問題，加強協同配合，加大必要的資源投入，並以多項措施打通服務堵點，推動行動支付、銀行卡、現金等多種支付方式並行。

行動支付已成為中國民眾生活中無法分割的一部分，但是在中國使用行動支付必須綁定中國國內銀行帳戶。隨著國境開放，越來越多海外旅客抵達中國，卻在入境之初就面對這堵高牆，旅行從一開始就寸步難行。

雖然中國央行曾下令，商家拒收人民幣現金違法；中國官媒經濟日報去年10月也發表評論強調，店家、機構拒收現金，剝奪消費者的支付選擇權，也損害人民幣做為法定貨幣的尊嚴，但外籍人士在中國仍然「支付難」。

2023年5月，上海市政府參事課題組執行關於「提升入境人士境內支付便利度」的調查，抽樣外籍遊客出現頻率高的401家商店，結果顯示，外籍遊客最希望以刷卡和現金支付，但安裝外卡POS（端點銷售系統）機的僅183家。

據報導，今天國常會會議還指出，外商投資是推動中國經濟與世界經濟共同繁榮的重要力量，要把穩外資作為做好今年經濟工作的重點，持續營造市場化、法治化、國際化營商環境，鞏固外資在中國發展的信心。