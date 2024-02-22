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華為開春第一砲推出新款折疊機Pocket 2

記者林茂仁／即時報導
科技巨擘華為。（路透）
科技巨擘華為。（路透）

華為開春第一砲推出新款折疊機Pocket 2，定價人民幣7,499元（約1045美元）採用上下折疊方式，並支援北斗衛星簡訊功能，這是華為半年內二度發表折疊手機，上一次是熱賣的左右折疊機Mate X5。

據IDC資料顯示，2023年全年中國智慧手機市場出貨量約2.71億台，年降5.0%，創近10年以來最低出貨量，但折疊手機在去年出貨達到700萬台，年增長114.5%。

華為終端BG CEO余承東22日發表華為折疊機Pocket 2時透露，去年第4季華為在中國折疊機市場占有率高達51.2%，穩居第一。

華為陸續將雙向北斗衛星消息技術、靈犀通信技術等應用在新的豎折手機產品上，搶攻高端手機市場的意圖相當明確。

華為Pocket 2是小折疊領域首個支援雙向北斗衛星消息（簡訊）的產品。在無地面網路信號的情況下，依然可以發送資訊並支援消息回復，實現求救方和施救方的雙向聯絡。

此次華為將衛星技術搭載至小折疊機領域，標誌著手機廠商在天線小型化方向再次邁出重要一步。余承東表示，華為Pocket 2採用的靈犀通信技術解決方案以及向日葵電磁場疊加技術進一步提升了該手機的通信能力。

從折疊機的關鍵技術來看，目前中國國產手機的研發已覆蓋折疊產業鏈中的鉸鏈、UTG玻璃、液態金屬、MIM結構件以及螢幕等器件。其中，鉸鏈更是各家手機廠商競逐的焦點，比如OPPO的精工擬椎鉸鏈、榮耀零齒輪鉸鏈技術等，而華為此次在鉸鏈上也再次推出新的技術方案。

華為Pocket 2採用華為首創的玄武水滴鉸鏈，解決了過往螢幕平整度低的問題。同時，華為Pocket 2在鉸鏈中引入了火箭鋼材料，以增強折疊屏可靠性。

IDC中國高級分析師郭天翔分析，折疊機的可靠性是直接影響消費者選擇的關鍵因素，2024年各廠商依然會重點投入折疊機賽道，更多廠商的參與和更多產品的推出也將會繼續推動折疊手機市場的快速發展。

郭天翔表示，蘋果尚未進入折疊市場的情況下，折疊機對於安卓手機在高端市場上做出差異化的產品起到了重要作用，尤其是橫折產品在高端商務人士移動辦公場景中已經獲得了很高的認可。形態還是會以橫折為主，甚至三折。

但他也指出，折疊手機市場仍然面臨一些挑戰。以豎折產品為例，使用場景並沒有完全打開，很多廠商都在賠錢，所以今年也有一些廠商會放棄該類型產品。

華為 安卓 CEO

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