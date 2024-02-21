1個月內華為兩度牽手東風 「HI模式」首現越野車品牌

一個月內華為兩度牽手東風， 「HI模式」將首現越野車品牌。（本報資料照片）

距嵐圖汽車成為「HI模式」成員整整一個月後，華為 再次牽手東風汽車旗下品牌，完成「兩連簽」。22日華為將與猛士科技簽約，代表「HI模式」首現越野車品牌。

財聯社報導，華為在1月22日、2月22日，同樣在22日與東風汽車旗下品牌簽約，不失為一種刻意之舉。有接近華為的業內人士透露，「這次屬於華為與東風的另一次合作，猛士、嵐圖與華為的合作方式是一樣的，都是HI模式。」

2月21日，「華為智慧汽車解決方案」官微發布預熱微博 ：「新年逢新友，翌日有喜事」；同時「猛士科技」官微用相同的文案予以隔空回應，宣布2月22日將有喜事發生。

受此消息影響，東風汽車A股當日收盤價5.92元，漲幅6.86%，最高時漲幅超過9%。此外，東風汽車集團在港股亦飄紅，一度漲近4%。

目前華為與主機廠的合作模式有三種，分別為零件模式、HI模式、鴻蒙智行（智選車模式）。華為、猛士選擇的HI模式全稱為Huawei Inside模式，該解決方案屬於全端式解決方案，涉及計算與通訊架構，智能座艙、智能駕駛等多個領域。

先前北汽、長安曾先後與華為基於HI模式展開合作，推出極狐、阿維塔，猛士也將成為華為HI模式下首個越野車品牌。

「越野車的電動轉型已經有很多自主品牌在做，下一步便是智慧化方向的轉型。」有業內人士分析認為，電動化與智慧化將成為越野車細分市場非常重要的發展趨勢，雙方的合作將可以很大程度補齊猛士品牌在智慧化方面的短板。

HI模式不斷擴充新成員的同時，華為也即將迎來智選車模式新合作夥伴的首款產品。北汽藍谷近日在互動平台表示，該公司與華為智選模式合作下的首款車型計劃在今年投放市場，這款車型定位於高階智慧轎車。