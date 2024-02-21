我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無證客後院現蹤…美加邊境偷渡多 查緝增241%

研發「個人化抗癌疫苗」華裔專家凱瑟琳‧吳獲獎

OPPO押寶AI手機 會有什麼特異功能？

記者林茂仁／即時報導
OPPO搶進AI手機領域。（取自澎湃新聞）
OPPO搶進AI手機領域。（取自澎湃新聞）

OPPO於20日在東莞召開AI戰略發布會，除了分享了新一代AI手機的四大能力外，OPPO還成立「AI中心」，展現進軍AI領域的企圖心。

澎湃新聞報導，OPPO CEO陳明永日前在一封公司內部信中表示，2024年是AI手機元年，未來五年，AI對手機行業的影響，完全可以比肩當年智慧手機替代功能機。從行業發展階段來看，AI手機也將成為繼功能機、智慧手機之後，手機行業的第三階段。這是OPPO對於手機行業的一個重大判斷。

OPPO在發表會上列出AI手機的四大特徵：AI手機首先要能夠高效地利用計算資源，以滿足 AI時代下生成式AI的計算需要；同時，AI手機要能敏銳地感知真實世界，瞭解使用者與環境的複雜資訊；AI手機還需要擁有強大的自學習能力；此外，AI手機還將具備更充沛的創作能力，為用戶提供持續的靈感與知識支援。

總結起來，AI手機要具備強大的計算能力，更強的感知能力，自學習能力和創作能力。這些特徵也勾勒出AI時代中手機行業在硬體平台、作業系統與服務生態方面將進行的技術革新與生態重構。

其中在硬體平台，AI 手機對真實世界強大的感知能力和異構推理計算能力將會成為更重要的性能要求。更強的感知能力和自學習能力也將會對原來的生態體系帶來一些變革和衝擊。

OPPO還公佈了1+N 智慧體生態戰略，以OPPO AI超級智慧體和AI Pro智慧體開發平台為核心組成部分，旨在滿足AI手機時代下使用者對新一代智慧服務體驗不斷增長的個性化需求，並與所有用戶以及開發者一同定義AI手機標準。

OPPO首席產品官劉作虎表示，AI手機時代是繼功能機、智慧機之後的新變革時期，所以今天宣布成立AI中心，實際上代表的是OPPO的決心。大家已經看到OPPO把所有AI相關的職能部門都放到了一個實體的組織裡面，這對於一個組織來講是很大的變化，新的組織架構下，圍繞AI的研發或其他需求都在AI中心形成一個閉環，這樣更為高效。

劉作虎指出，在投入上，OPPO可以說是沒有上限的，研發的具體投入沒有統計過，人、設備、數據中心這些都算上的話還真不少，但是OPPO沒有真正跟大家去說上限是什麼，核心是看它的需求，這是OPPO的一個戰略方向。

OPPO本次發佈會是在OPPO AI濱海灣數據中心舉行的。該中心擁有能夠支援千億級AI模型訓練的算力能力，支援兩毫秒的骨幹網路連結超低時延，以及100%的純綠色能源。

OPPO AI濱海灣數據中心這次也開放給中國媒體參觀。OPPO數據中心負責人唐虎介紹，目前該數據中心已經有近2萬台伺服器，OPPO自家的安第斯大模型訓練也是在這裡完成的。OPPO數據中心一部分採用風冷方案，也有部分採用液冷方案，是100%綠色能源方案。

對於AI手機能帶來哪些積極的影響？劉作虎表示，使用者並不需要去懂什麼是AI手機，用戶要的是功能，OPPO春節期間的銷售經驗總結：AI消除這個功能非常管用，只要演示一下這個功能，下單率就會變得非常高。

劉作虎表示，AI手機也並不是高端手機專屬，OPPO會把功能推廣到全線產品上去推動AI手機普及。不過，大語言模型以及最新的文生視頻模型Sora推出後，業界對AI應用創新和AI硬體創新都充滿期待。

IDC預計，2024年中國市場新一代AI手機出貨量為3,700萬台，2027年將達到1.5億台且新一代AI手機所占市場超過50%。新一代AI手機將帶來存儲、螢幕、影像設備的硬體升級和成本提升，會推動智慧手機ASP（平均售價）進一步上升。

AI CEO

上一則

國台辦：台方儘快公布翻覆漁船真相 嚴懲相關責任人

延伸閱讀

有亞洲首富支持 印度將首度發表本土版ChatGPT

有亞洲首富支持 印度將首度發表本土版ChatGPT
華為折疊機2023年銷量 稱冠中國

華為折疊機2023年銷量 稱冠中國
韓媒：蘋果最快2026年推折疊手機 首年想賣5000萬支

韓媒：蘋果最快2026年推折疊手機 首年想賣5000萬支
步步高創辦人段永平 閱讀清單汲取經營投資策略

步步高創辦人段永平 閱讀清單汲取經營投資策略

熱門新聞

人工養殖的娃娃魚。(取材自紅星新聞)

活化石娃娃魚養殖跌落神壇 一斤賣30元如同尋常魚

2024-02-16 01:00
王羽佳在演奏後。（取材自Instagram）

踩高跟、穿短裙 熱情奔放的中國鋼琴魔女王羽佳

2024-02-15 01:00
中國量化私募之一的寧波靈均投資在開盤1分鐘內大舉賣出25.67億人民幣股票，造成上證指數、深證成指快速下挫，引發關注。(取材自每日經濟新聞)

開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉

2024-02-20 21:11
安琪兒用筷子夾火龍果疑放在下體摩擦。（視頻截圖）

女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警

2024-02-17 06:30
遊客在海南省三亞市蜈支洲島旅遊區戲水。（新華社）

遊客困三亞 當局、網友都教：曲線回家最便宜

2024-02-15 01:27
一名中國籍陳姓女子（Emily Chen，圖）2023年底從卡達返鄉探親，卻遭以「非法向海外提供國家機密」罪名拘留後消失，其美國籍丈夫向美國駐中國大使館尋求協助遭拒，求助無門。(取材自Gofundme募資網站)

曾任職美企 中國女子自卡達返中 遭控間諜被捕

2024-02-17 10:14

超人氣

更多 >
開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉

開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉
華裔作家李翊云二度喪子 19歲子普林斯頓大學車禍身亡

華裔作家李翊云二度喪子 19歲子普林斯頓大學車禍身亡
紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌

紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌
灣區租房太貴 她大學畢業住家裡12年 現靠興趣吃飯

灣區租房太貴 她大學畢業住家裡12年 現靠興趣吃飯
未阻再三匯巨款 被騙72萬的華婦告摩根大通銀行

未阻再三匯巨款 被騙72萬的華婦告摩根大通銀行