OPPO押寶AI手機 會有什麼特異功能？

OPPO搶進AI手機領域。（取自澎湃新聞）

OPPO於20日在東莞召開AI 戰略發布會，除了分享了新一代AI手機的四大能力外，OPPO還成立「AI中心」，展現進軍AI領域的企圖心。

澎湃新聞報導，OPPO CEO 陳明永日前在一封公司內部信中表示，2024年是AI手機元年，未來五年，AI對手機行業的影響，完全可以比肩當年智慧手機替代功能機。從行業發展階段來看，AI手機也將成為繼功能機、智慧手機之後，手機行業的第三階段。這是OPPO對於手機行業的一個重大判斷。

OPPO在發表會上列出AI手機的四大特徵：AI手機首先要能夠高效地利用計算資源，以滿足 AI時代下生成式AI的計算需要；同時，AI手機要能敏銳地感知真實世界，瞭解使用者與環境的複雜資訊；AI手機還需要擁有強大的自學習能力；此外，AI手機還將具備更充沛的創作能力，為用戶提供持續的靈感與知識支援。

總結起來，AI手機要具備強大的計算能力，更強的感知能力，自學習能力和創作能力。這些特徵也勾勒出AI時代中手機行業在硬體平台、作業系統與服務生態方面將進行的技術革新與生態重構。

其中在硬體平台，AI 手機對真實世界強大的感知能力和異構推理計算能力將會成為更重要的性能要求。更強的感知能力和自學習能力也將會對原來的生態體系帶來一些變革和衝擊。

OPPO還公佈了1+N 智慧體生態戰略，以OPPO AI超級智慧體和AI Pro智慧體開發平台為核心組成部分，旨在滿足AI手機時代下使用者對新一代智慧服務體驗不斷增長的個性化需求，並與所有用戶以及開發者一同定義AI手機標準。

OPPO首席產品官劉作虎表示，AI手機時代是繼功能機、智慧機之後的新變革時期，所以今天宣布成立AI中心，實際上代表的是OPPO的決心。大家已經看到OPPO把所有AI相關的職能部門都放到了一個實體的組織裡面，這對於一個組織來講是很大的變化，新的組織架構下，圍繞AI的研發或其他需求都在AI中心形成一個閉環，這樣更為高效。

劉作虎指出，在投入上，OPPO可以說是沒有上限的，研發的具體投入沒有統計過，人、設備、數據中心這些都算上的話還真不少，但是OPPO沒有真正跟大家去說上限是什麼，核心是看它的需求，這是OPPO的一個戰略方向。

OPPO本次發佈會是在OPPO AI濱海灣數據中心舉行的。該中心擁有能夠支援千億級AI模型訓練的算力能力，支援兩毫秒的骨幹網路連結超低時延，以及100%的純綠色能源。

OPPO AI濱海灣數據中心這次也開放給中國媒體參觀。OPPO數據中心負責人唐虎介紹，目前該數據中心已經有近2萬台伺服器，OPPO自家的安第斯大模型訓練也是在這裡完成的。OPPO數據中心一部分採用風冷方案，也有部分採用液冷方案，是100%綠色能源方案。

對於AI手機能帶來哪些積極的影響？劉作虎表示，使用者並不需要去懂什麼是AI手機，用戶要的是功能，OPPO春節期間的銷售經驗總結：AI消除這個功能非常管用，只要演示一下這個功能，下單率就會變得非常高。

劉作虎表示，AI手機也並不是高端手機專屬，OPPO會把功能推廣到全線產品上去推動AI手機普及。不過，大語言模型以及最新的文生視頻模型Sora推出後，業界對AI應用創新和AI硬體創新都充滿期待。

IDC預計，2024年中國市場新一代AI手機出貨量為3,700萬台，2027年將達到1.5億台且新一代AI手機所占市場超過50%。新一代AI手機將帶來存儲、螢幕、影像設備的硬體升級和成本提升，會推動智慧手機ASP（平均售價）進一步上升。