我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明尼蘇達州家暴案釀槍戰 3警消中彈殉職、嫌犯身亡、7童獲救

尾隨顧客進店「零元購」 店主這麼做 惡賊秒嚇跑

還記得高管牽手小三被街拍嗎？「石油姐」直播帶貨被封

世界新聞網／輯
中石油負責人與小三牽手逛街，因被街拍曝光。(取材自奔流新聞)
中石油負責人與小三牽手逛街，因被街拍曝光。(取材自奔流新聞)

去年6月中石油一名高管在成都太古里牽手逛街被街拍，隨後被認出是牽小三逛街；男方火速遭免職並接受公司紀委核查，董姓女子解除勞動合約。事情過了半年，當事董姓女子最近被發現在短視頻平台直播帶貨。

董女當時被拍到穿著的粉色細肩花吊帶裙，隨事件發酵，這款連衣裙被網友戲謔地稱為「免職裙」，後有人在電商平台發現該裙售賣，一時火熱。

據網傳截圖顯示，「石油姐」董女的抖音帳號暱稱為「Grace槿(評論必看)」，2023年12月31日發布第一條視頻，至今已發布39條作品，內容大多為旗袍展示相關；1月23日開啟首場直播，目前已播出11場。

2月18日，董女直播時，有網友詢問「是本人嗎？」她也回應「真的是我，是本人啊」。還有網友問「心理素質怎麼提高？」她回應稱，個人覺得走過那段至暗時刻，家人的陪伴是非常重要的。自己是獨生子女，原來跟家長是有隔閡的，也比較叛逆，但個人覺得經歷過這些事件之後，走過那些至暗時刻，家人的溫暖是非常重要的。

隨後，「石油姐」直播間被封禁，該帳號也因違反平台相關規定被封禁。多數網友讚大快人心：「小三還有臉出來見人，活該被封！」、「臉皮真夠厚」。

「石油姐」的抖音帳號。（取材自微博）
「石油姐」的抖音帳號。（取材自微博）
「石油姐」帶貨直播半年。（取材自微博）
「石油姐」帶貨直播半年。（取材自微博）

石油 抖音 電商

上一則

日經：川普言論奚落北約 中國趁機拉攏歐洲

下一則

王毅訪問西班牙 宣布中國取消西國牛肉進口禁令

延伸閱讀

川普被限制經營 集團可由梅蘭妮亞或伊凡卡接手？

川普被限制經營 集團可由梅蘭妮亞或伊凡卡接手？
高管偷公司電腦賣錢 員工:難理解

高管偷公司電腦賣錢 員工:難理解
住日本撈人民幣 福原愛被嗆：誰要買小三賣的貨？

住日本撈人民幣 福原愛被嗆：誰要買小三賣的貨？
福原愛撈人民幣卻定居日本 陸網民：為什麼要買一個小三賣的貨

福原愛撈人民幣卻定居日本 陸網民：為什麼要買一個小三賣的貨

熱門新聞

人工養殖的娃娃魚。(取材自紅星新聞)

活化石娃娃魚養殖跌落神壇 一斤賣30元如同尋常魚

2024-02-16 01:00
劉謙(左)睽違5年登上春晚表演魔術，身旁主持人的表情讓這一表演迅速衝上微博熱搜。圖／摘自CCTV春晚YouTube

劉謙睽違5年登春晚又失手？主持人一表情衝上微博熱搜

2024-02-09 10:22
王羽佳在演奏後。（取材自Instagram）

踩高跟、穿短裙 熱情奔放的中國鋼琴魔女王羽佳

2024-02-15 01:00
中國快遞業者「極兔速遞」2022年11月26日高調宣布，聘請梅西成為該公司全球品牌代言人，如今也受梅西香港事件波及。（圖／取自《界面新聞》）

中國這家快遞公司當初高調找梅西代言 如今慘了

2024-02-11 13:44
安琪兒用筷子夾火龍果疑放在下體摩擦。（視頻截圖）

女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警

2024-02-17 06:30
遊客在海南省三亞市蜈支洲島旅遊區戲水。（新華社）

遊客困三亞 當局、網友都教：曲線回家最便宜

2024-02-15 01:27

超人氣

更多 >
首日只有393觀眾、1.5萬票房… 這部港片淪「2024春節檔最慘電影」

首日只有393觀眾、1.5萬票房… 這部港片淪「2024春節檔最慘電影」
疑用藥過量…YouTube前執行長兒子在柏克萊宿舍身亡

疑用藥過量…YouTube前執行長兒子在柏克萊宿舍身亡
「第一美胸」宣布訂婚 將嫁星2代 網友稱婆婆更美

「第一美胸」宣布訂婚 將嫁星2代 網友稱婆婆更美
德州率先禁止大學多元化招生 19個共和黨主政州將跟進

德州率先禁止大學多元化招生 19個共和黨主政州將跟進
駭客新手法 紐約法拉盛老人遭騙6000元

駭客新手法 紐約法拉盛老人遭騙6000元