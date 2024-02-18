還記得高管牽手小三被街拍嗎？「石油姐」直播帶貨被封

中石油負責人與小三牽手逛街，因被街拍曝光。(取材自奔流新聞)

去年6月中石油 一名高管在成都太古里牽手逛街被街拍，隨後被認出是牽小三逛街；男方火速遭免職並接受公司紀委核查，董姓女子解除勞動合約。事情過了半年，當事董姓女子最近被發現在短視頻平台直播帶貨。

董女當時被拍到穿著的粉色細肩花吊帶裙，隨事件發酵，這款連衣裙被網友戲謔地稱為「免職裙」，後有人在電商 平台發現該裙售賣，一時火熱。

據網傳截圖顯示，「石油姐」董女的抖音 帳號暱稱為「Grace槿(評論必看)」，2023年12月31日發布第一條視頻，至今已發布39條作品，內容大多為旗袍展示相關；1月23日開啟首場直播，目前已播出11場。

2月18日，董女直播時，有網友詢問「是本人嗎？」她也回應「真的是我，是本人啊」。還有網友問「心理素質怎麼提高？」她回應稱，個人覺得走過那段至暗時刻，家人的陪伴是非常重要的。自己是獨生子女，原來跟家長是有隔閡的，也比較叛逆，但個人覺得經歷過這些事件之後，走過那些至暗時刻，家人的溫暖是非常重要的。