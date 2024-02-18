中股將開紅盤 李強：以有力行動提振全社會信心

中國國務院總理李強在北京主持召開國務院第三次全體會議。(新華社)

中股明天開紅盤前夕，中國國務院 總理李強 今天主持召開國務院全體會議，要求各部門把解決群眾和企業關心的實際問題，作為「打開工作局面的突破口」，多做有利於提振信心和預期的事，以「務實有力的行動」提振全社會的信心。

新華社報導，李強今天主持召開中國國務院第3次全體會議，討論3月初擬提交全國人大會議 審議的「政府工作報告」，並對做好開年工作進行動員。

李強說，春節假期已過，國務院各部門要按照中央經濟工作會議的部署，迅速進入工作狀態，抓緊抓實各項工作，奮力推動「高質量發展」取得新成效。

他指示，一要堅定信心、鼓足幹勁，進一步提振「幹事創業的精氣神」，以飽滿的工作熱情投入到工作中，把解決群眾和企業關心的實際問題，作為「打開工作局面的突破口」，多做「有利於提振信心和預期的事」，保持政策制定和執行的一致性、穩定性，以「務實有力的行動」來提振全社會的信心。

二要實幹為先、只爭朝夕，牢固樹立「真抓實幹」的導向，確實將「時時放心不下」的責任感轉化為「事事心中有底」的行動力，奮力搶抓工作先機，「力爭各項工作盡快取得實效」，以實幹實績取信於民，確保最終效果符合黨中央決策意圖。

三要事不避難、攻堅克難，按照系統觀念深入謀劃和推進工作，堅持「用改革的辦法解決前進中的問題」，勇於打破思維定勢和路徑依賴，不斷增強工作的創造性引領性，全力推動矛盾問題解決。

四要提升效能、強化合力，進一步增強全局意識、大局觀念，主動跨前一步抓工作，用好宏觀政策取向一致性評估機制，完善政務服務「高效辦成一件事」機制，建立健全推進落實閉環管理機制，不斷提高整體行政效能。

李強並針對今年度「政府工作報告」說，形成一份高品質的政府工作報告，對「凝聚各方共識和力量」具有重要作用。要積極回應社會關切，充分聽取各方面意見，進一步把報告修改好。