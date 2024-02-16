我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

納瓦尼獄中過世 2020年遭下毒震驚國際

泰勒絲逃過死劫 捐10萬美元給堪薩斯槍擊案受害者

中國未引進猴痘疫苗 自主研發將進入臨床試驗

中央社台北16日電
中國2022年9月檢出首例猴痘境外移入確診病例後，迄今未引進施打猴痘疫苗，而是選擇自行研發。圖為紐約一名醫護人員正在準備施打一針猴痘疫苗。(美聯社)
中國2022年9月檢出首例猴痘境外移入確診病例後，迄今未引進施打猴痘疫苗，而是選擇自行研發。圖為紐約一名醫護人員正在準備施打一針猴痘疫苗。(美聯社)

中國2022年9月檢出首例猴痘（Mpox）境外移入確診病例後，迄今未引進施打猴痘疫苗，而是選擇自行研發。中國疾控中心今天發表報告稱，中國自主研發的猴痘mRNA疫苗即將進入臨床試驗。

人民日報健康App報導，中國疾病預防中心周報官網16日發表一篇「猴痘疫苗的研發現狀與進展」的綜述報告稱，猴痘疫苗的國內研發進展迅速，自主研發的猴痘mRNA疫苗即將進入臨床試驗。

報告稱，自2022年以來，全球已報告了多例猴痘感染者死亡案例，主要為免疫力低下的愛滋病毒感染者等。疫苗接種是預防猴痘最有效的手段，目前，全球範圍內仍然沒有專門針對猴痘的預防疫苗獲批，為了應對當前的猴痘疫情，迫切需要一種更安全、更有效和高度特異性的猴痘疫苗。

報告指出，中國已有多家生物藥企以及科研機構展開猴痘疫苗的研發工作，主要研發類型為複製缺陷型猴痘減毒活疫苗及猴痘mRNA疫苗。其中，進展較快的是中國生物疫苗研發團隊。

報告稱，中國生物開發了3種針對猴痘的候選mRNA疫苗VGPox1-3，VGPox1-3具有獨特的抗原設計，在免疫小鼠上可強烈誘導抗痘病毒特異性抗體，較現有減毒活病毒疫苗更為安全，而且免疫後能夠更早地產生預防病毒的中和抗體。

不過報告也稱，現階段，猴痘疫苗的研究進展仍然面臨著一些挑戰，包括實驗進展緩慢、缺乏臨床試驗數據，以及與猴痘疫苗的當前變異和特異性相關等系列問題，「但相關動物實驗的結果增強了我們對新一代猴痘預防和治療疫苗研發成功的信心。」

截至目前，國際均使用JYNNEOS疫苗，這是全球第一款被用於預防猴痘病毒感染的減毒活性非複製型疫苗，2022年8月獲得美國食品藥物管理局（FDA）的緊急使用授權（EUA）；該疫苗也可用於預防天花病毒。

疫苗 猴痘 疫情

上一則

為啥只有河南的牛奶是兩箱一提？全網圍觀：人生第一次見

延伸閱讀

普亭：俄國即將研發出癌症疫苗 可能很快能投入使用

普亭：俄國即將研發出癌症疫苗 可能很快能投入使用
麻疹加州再現 衛生廳專家示警

麻疹加州再現 衛生廳專家示警
洛縣發現麻疹病例 患者曾搭機還外食

洛縣發現麻疹病例 患者曾搭機還外食
CDC呼籲：孕婦應盡快接種RSV疫苗

CDC呼籲：孕婦應盡快接種RSV疫苗

熱門新聞

劉謙(左)睽違5年登上春晚表演魔術，身旁主持人的表情讓這一表演迅速衝上微博熱搜。圖／摘自CCTV春晚YouTube

劉謙睽違5年登春晚又失手？主持人一表情衝上微博熱搜

2024-02-09 10:22
尼格買提則在微博PO照片表示「碎碎平安，我先碎了。」表示歉意。(截取自微博)

搞砸劉謙春晚魔術秀 主持人尼格買提還原背後真相

2024-02-10 10:23
王羽佳在演奏後。（取材自Instagram）

踩高跟、穿短裙 熱情奔放的中國鋼琴魔女王羽佳

2024-02-15 01:00
廣汽埃安新能源汽車股份有限公司總裝車間裡的新能源汽車產業智能生產線。（中新社）

廣汽53秒裝1輛車 充電5分鐘跑200公里 華媒：「水平超特斯拉」

2024-02-10 01:25
中國在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭與遠征一號上面級，成功發射第57顆、58顆北斗導航衛星。（中新社）

槓上美國 中國版「星鏈」將發2.6萬顆衛星 料覆蓋整個地球

2024-02-10 01:30
大陸今年最火是祝福語為「龍行龘龘」，但多數人卻不知道「龘」這個字怎麼唸。（圖／取自微博）

中國龍年最火祝福語：龍行龘龘 但「龘」怎麼唸？

2024-02-10 09:20

超人氣

更多 >
專家：若不想被IRS查稅 要避免4大地雷

專家：若不想被IRS查稅 要避免4大地雷
見台北車站獨特外型 美國人驚「這不就咱必勝客嗎？」

見台北車站獨特外型 美國人驚「這不就咱必勝客嗎？」
趙安吉死因眾說紛紜 最新消息稱開車入私領地水域溺亡

趙安吉死因眾說紛紜 最新消息稱開車入私領地水域溺亡
華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機

華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機
矽谷滅門案 前谷歌工程師槍殺妻子 4歲雙胞胎也不放過

矽谷滅門案 前谷歌工程師槍殺妻子 4歲雙胞胎也不放過