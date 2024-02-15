將撤出新疆？德國福斯汽車：正與合資企業討論新疆業務

福斯位於烏魯木齊的工廠，最近被德國政界要求撤出。（圖／取自「烏魯木齊經開區安全發展聯合會」微信公眾號）

德國 化工巨頭巴斯夫日前撤出在新疆 的投資，汽車大廠福斯是否跟進，備受矚目，而福斯汽車則表示正與非控股合資企業討論新疆業務未來方向等事宜。

德國之聲援引德新社指出，德國福斯汽車（Volkswagen，中國稱大眾汽車）正在研究對其在中國新疆地區的業務進行重組。該車企一位發言人2月14日表示：「福斯汽車集團目前正與非控股合資企業上汽大眾討論涉及其新疆業務未來方向等事宜，並對各種情況進行深入研究」。報導指，福斯發言人沒有對是否討論了從該地區撤出作出回應，也不對正在進行的會談內容發表評論。

公開資料顯示，福斯汽車與中國上海汽車，合資在新疆成立「上汽大眾汽車（新疆）有限公司」，工廠位於新疆烏魯木齊經濟技術開發區萬盛大街4253號，於2012年5月奠基、2013年2月投產。

近期一些德國政界人士以涉及維吾爾 族強迫勞動為由，要求福斯汽車撤出新疆，但福斯先前早已委託外部審計公司調查，審計人員在去年12月宣布的調查結果顯示，沒有發現存在強迫勞動或侵犯人權的證據。大眾新疆工廠員工最多時有650人，截至2023年11月1日，工廠擁有員工197人，其中包括維吾爾族在內的少數民族占23.9%。

而德國化工巨頭巴斯夫（BASF）已於2月9日宣布，將從位於新疆的兩家合資企業中撤出股份。這兩間公司分別是新疆美克化工以及美克美歐化學品有限責任公司。

中共官媒環球時報曾在2023年底發表社評指出，「大眾汽車在中國發展得不錯，十分重視中國市場，是中外互利共贏的標杆性企業，很可能因此被盯上了」。社評強調，被指控牽涉新疆「強迫勞動」的跨國企業不止大眾汽車一家，它們遭遇的壓力都很大，有的挺不住了，被迫與新疆做切割。相比之下，大眾汽車的堅持更顯難得。