我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遠距上班不需大學文憑 這工作年薪可達20萬

專家：若不想被IRS查稅 要避免4大地雷

將撤出新疆？德國福斯汽車：正與合資企業討論新疆業務

記者廖士鋒／即時報導
福斯位於烏魯木齊的工廠，最近被德國政界要求撤出。（圖／取自「烏魯木齊經開區安全發展聯合會」微信公眾號）
福斯位於烏魯木齊的工廠，最近被德國政界要求撤出。（圖／取自「烏魯木齊經開區安全發展聯合會」微信公眾號）

德國化工巨頭巴斯夫日前撤出在新疆的投資，汽車大廠福斯是否跟進，備受矚目，而福斯汽車則表示正與非控股合資企業討論新疆業務未來方向等事宜。

德國之聲援引德新社指出，德國福斯汽車（Volkswagen，中國稱大眾汽車）正在研究對其在中國新疆地區的業務進行重組。該車企一位發言人2月14日表示：「福斯汽車集團目前正與非控股合資企業上汽大眾討論涉及其新疆業務未來方向等事宜，並對各種情況進行深入研究」。報導指，福斯發言人沒有對是否討論了從該地區撤出作出回應，也不對正在進行的會談內容發表評論。

公開資料顯示，福斯汽車與中國上海汽車，合資在新疆成立「上汽大眾汽車（新疆）有限公司」，工廠位於新疆烏魯木齊經濟技術開發區萬盛大街4253號，於2012年5月奠基、2013年2月投產。

近期一些德國政界人士以涉及維吾爾族強迫勞動為由，要求福斯汽車撤出新疆，但福斯先前早已委託外部審計公司調查，審計人員在去年12月宣布的調查結果顯示，沒有發現存在強迫勞動或侵犯人權的證據。大眾新疆工廠員工最多時有650人，截至2023年11月1日，工廠擁有員工197人，其中包括維吾爾族在內的少數民族占23.9%。

而德國化工巨頭巴斯夫（BASF）已於2月9日宣布，將從位於新疆的兩家合資企業中撤出股份。這兩間公司分別是新疆美克化工以及美克美歐化學品有限責任公司。

中共官媒環球時報曾在2023年底發表社評指出，「大眾汽車在中國發展得不錯，十分重視中國市場，是中外互利共贏的標杆性企業，很可能因此被盯上了」。社評強調，被指控牽涉新疆「強迫勞動」的跨國企業不止大眾汽車一家，它們遭遇的壓力都很大，有的挺不住了，被迫與新疆做切割。相比之下，大眾汽車的堅持更顯難得。

新疆 德國 維吾爾

上一則

王毅將出席慕尼黑安全會議 並訪西班牙、法國

下一則

央視刪梅西鏡頭 換上辱華球星拉姆 惹議

延伸閱讀

中國各地大雪來襲 多個景區宣布關閉

中國各地大雪來襲 多個景區宣布關閉
日本為何輸給德國 變成全球第四大經濟體？背後有這兩個原因

日本為何輸給德國 變成全球第四大經濟體？背後有這兩個原因
涉強迫勞動？德Volkswagen：商討撤出新疆

涉強迫勞動？德Volkswagen：商討撤出新疆
日本經濟意外陷衰退 去年把全球第三大經濟體讓給德國

日本經濟意外陷衰退 去年把全球第三大經濟體讓給德國

熱門新聞

劉謙(左)睽違5年登上春晚表演魔術，身旁主持人的表情讓這一表演迅速衝上微博熱搜。圖／摘自CCTV春晚YouTube

劉謙睽違5年登春晚又失手？主持人一表情衝上微博熱搜

2024-02-09 10:22
尼格買提則在微博PO照片表示「碎碎平安，我先碎了。」表示歉意。(截取自微博)

搞砸劉謙春晚魔術秀 主持人尼格買提還原背後真相

2024-02-10 10:23
廣汽埃安新能源汽車股份有限公司總裝車間裡的新能源汽車產業智能生產線。（中新社）

廣汽53秒裝1輛車 充電5分鐘跑200公里 華媒：「水平超特斯拉」

2024-02-10 01:25
中國在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭與遠征一號上面級，成功發射第57顆、58顆北斗導航衛星。（中新社）

槓上美國 中國版「星鏈」將發2.6萬顆衛星 料覆蓋整個地球

2024-02-10 01:30
大陸今年最火是祝福語為「龍行龘龘」，但多數人卻不知道「龘」這個字怎麼唸。（圖／取自微博）

中國龍年最火祝福語：龍行龘龘 但「龘」怎麼唸？

2024-02-10 09:20
中國快遞業者「極兔速遞」2022年11月26日高調宣布，聘請梅西成為該公司全球品牌代言人，如今也受梅西香港事件波及。（圖／取自《界面新聞》）

中國這家快遞公司當初高調找梅西代言 如今慘了

2024-02-11 13:44

超人氣

更多 >
大麥克套餐18元吃不起壞業績 麥當勞承諾將注重平價

大麥克套餐18元吃不起壞業績 麥當勞承諾將注重平價
5星座貴人運爆發 巨蟹注意同事家人、水瓶更上層樓

5星座貴人運爆發 巨蟹注意同事家人、水瓶更上層樓
酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷

酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷
堪薩斯超級盃封王遊行槍響 增至1死22傷 至少8人命危

堪薩斯超級盃封王遊行槍響 增至1死22傷 至少8人命危
「他」連任對俄有利 普亭首次對美國大選表態

「他」連任對俄有利 普亭首次對美國大選表態