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中國船員金門海域死亡 國台辦：強烈譴責、查明真相

記者廖士鋒／即時報導
中國國台辦由發言人朱鳳蓮在14日晚間，對台灣表達強烈譴責，要求盡速查明福建漁船船員死亡真相。（圖／聯合報系資料照片）
中國國台辦由發言人朱鳳蓮在14日晚間，對台灣表達強烈譴責，要求盡速查明福建漁船船員死亡真相。（圖／聯合報系資料照片）

中國漁船14日在金門海域，因為越界，被台海巡人員進行執法，過程中漁船翻覆，造成兩位船員死亡，對此中國國台辦表示強烈譴責，並指出這是「一起嚴重傷害兩岸同胞感情的惡性事件」，要求「台方立即查明事件真相」，杜絕此類事件再度發生。

根據新華社消息，國台辦發言人朱鳳蓮14日晚間，就福建一艘漁船上述事故，表示「對遇難同胞及其家屬表示深切哀悼與誠摯慰問，對春節期間發生這樣一起嚴重傷害兩岸同胞感情的惡性事件向台方表達強烈譴責」。

朱鳳蓮指出，多年來中國秉持「兩岸一家親」理念，為保障兩岸漁民正常作業做了大量工作，特別是在沿海多地設立台灣漁民接待設施，為台灣漁船和漁民提供避風、補給、搶險、救助等相關幫助。

她強調，「反觀台灣方面，一段時間以來，民進黨當局以各種藉口強力查扣大陸漁船，以粗暴和危險的方式對待大陸漁民，這是導致這起惡性事件發生的主要原因」。

朱鳳蓮表示，「強烈要求台方立即查明事件真相，協助遇難漁民家屬妥善處理善後事宜」。她還提到，「我們正告台灣有關方面，要尊重兩岸漁民在臺灣海峽傳統漁區作業的歷史事實，確保大陸漁民人身安全，切實杜絕此類事件再度發生」。

根據海洋委員會海巡署官網14日晚間消息，海巡署署金馬澎分署CP-1051艇今14日下午執行春節防堵金門復國墩海域中國船隻越界作業重點勤務期間，於金門北碇島東方1.1浬（禁止水域內0.86浬）發現乙艘中國籍「無船名」快艇越界。

海巡署提到，在執法過程中，中國船不慎翻覆，4名中國船人員落海，立即實施搜救；期間，海巡艇救起2名船員及尋獲另2名落海失去意識船員，經送醫急救無效。而涉案人船刻已由金門海巡隊帶返調查，並報請金門地檢署指揮偵辦；另2名死亡船員部分，將透過管道聯繫中方家屬處置。

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