中國這家快遞公司當初高調找梅西代言 如今慘了

中國快遞業者「極兔速遞」2022年11月26日高調宣布，聘請梅西成為該公司全球品牌代言人，如今也受梅西香港事件波及。（圖／取自《界面新聞》）

梅西 在2022卡達世界盃足球賽帶領阿根廷國家隊奪下「大力神盃」後，感動包括中國球迷在內的全球球迷。中國快遞業者「極兔速遞」隨即於當年11月26日高調宣布，聘請梅西成為該公司全球品牌代言人。但隨著梅西事件延燒，不少中國網友也開始遷怒於「極兔」。

根據上海報業集團旗下新媒體《界面新聞》報導，梅西本人當時還錄製了一段短影片，宣告他將成為極兔速遞的品牌大使，「接下來，我們將攜手並進，為大家傳遞更多驚喜」。

報導稱，當時網路盛傳，梅西出任沙烏地阿拉伯新任旅遊大使的代言費高達1億歐元。極兔在此時公布梅西作為其全球品牌代言人，賺足了關注度。

《界面新聞》指出，極兔在中國市場是一個特殊的存在。極兔速遞創立於2015年，快遞網路主要以東南亞 市場為主，2020年初正式進入中國市場。2021年收購百世快遞後，極兔又將目標轉向全球市場，先後在沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等中東、北非地區以及墨西哥、巴西等拉丁美洲地區布局。

《界面新聞》當時這篇報導稱，「極兔以東南亞起家，如今緊盯國際市場，而梅西作為全球知名的足壇名將，能幫極兔獲得更高的國際知名度，符合極兔開拓全球市場的戰略布局。」

不過在梅西隨同美國邁阿密國際隊受邀與香港 聯賽隊於本月4日在香港進行一場表演賽，卻因故未下場比賽，引發中國球迷暴怒後，不少中國網友也開始遷怒極兔。

有網友表示，「以後買東西，備註發極兔一律不買，反正人家不差我們這一單」；「以後凡是發極兔的一律拒收，我看看哪個電商敢用」；「買東西要提前標註：不收極兔」。

上海《第一財經》報導，極兔快遞10日還登上微博熱搜，原因是抖音暱稱為「極兔速遞」的帳號，針對網友要求撤換代言人梅西的留言，回應稱「極兔不缺資源」。這個訊息進一步激怒不少中國網友。

對此，極兔速遞的抖音官方帳號「兔兔快遞員」緊急澄清稱：「信息發布者並非企業官方帳號，不代表公司立場，公司會繼續努力，致力於為客戶提供更好的服務。」但對於是否撤換代言人，極兔速遞尚未有正式回應。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點