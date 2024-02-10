余茂春：習近平可能將台灣作為下次總體戰爭起始點

美國哈德遜研究所中國中心主任余茂春警告，習近平可能將台灣作為下一次總體戰爭的起始點。（路透）

美國智庫哈德遜研究所中國中心主任余茂春 接受美國之音專訪時表示，大陸國家主席習近平 若務實考量「代價、機會和能力」，武統攻台的可能性並不高。不過，他也警告，習近平行事以冒險著稱，他仍可能將台灣作為下一次總體戰爭的起始點。

川普執政期間，余茂春曾任美國國務卿龐培奧的首席中國政策和規劃顧問，對川普的對華政策有重要影響。哈德遜研究所於1月底組團訪台，余茂春在2月初離台前接受美國之音專訪時表示，中共 屢屢以「有殺氣」的恫嚇方式企圖影響台灣選民的投票意向，但往往適得其反，尤其今年大選結果再次證明，台灣人「真地是不吃這一套」。

余茂春說，台灣給全世界樹立了一個有效執行民主過程的榜樣，而且民主深化後的台灣與中國的關係也早就跳脫統獨的主權之爭，並形成民主與獨裁體制的強烈對比。中共對於多數台灣人堅定追求的「事實獨立」，除了「習慣性地威嚇威嚇幾句話」外，也是「真地沒有什麽棋子可走了」。

他分析，習近平若務實考量「代價、機會和能力」，武統攻台的可能性並不高。

「打台灣也不是那麼容易的，因為兩棲作戰，中共在這方面需要很多技術上和軍事技能上的進步，它現在還沒有......習近平不能採取這些（攻台）行動最主要的因素，我認為就是，他沒有這種機會，這種機會不是他自己製造的，機會是可以由國際社會、由美國領導的自由世界可以把他的機會給否決掉。」

他指出，美國曾在韓戰前錯誤地向全世界宣告，朝鮮半島和台灣在美國的防務義務之外，因此助長侵略者的野心，導致韓戰爆發，這是美國有過的慘痛教訓。

但美國從未放鬆過對台灣的國防承諾，也有《台灣關係法》和各式行政命令來貫徹對台灣的協防承諾，因此即便習近平的侵略野心很大，但若考慮到美國以軍事武力介入的代價，「他沒這個膽量去冒這麽大的風險」。

不過，余茂春也警告，習近平行事以冒險著稱，他仍可能將台灣作為下一次總體戰爭的起始點，因為中共是一個侵略性極強的政權，尤其中國已在全球擴張軍事基地和籌劃軍力的投射，而中共對重要資源和供應鏈的控制也都是建立在全球設想的基礎。再加上中國與印度、越南、菲律賓、日本和韓國的領土衝突不斷，隨時都可能引爆一個更大的總體戰。

余茂春說，基於中共的杯葛，台灣的國際地位未得到應有的承認，對此，他建議台灣創建多邊聯盟，以創新的思維和外交手段來打造其國際形象和國際空間。例如，台灣有宗教和學術等中國缺乏的自由價值和優勢，若成立世界宗教自由聯盟，自然就排除不夠格的中國，成為當然成員。