劉謙睽違5年登春晚又失手？主持人一表情衝上微博熱搜

劉謙(左)睽違5年登上春晚表演魔術,身旁主持人的表情讓這一表演迅速衝上微博熱搜。圖/摘自CCTV春晚YouTube

台灣魔術師劉謙2012年榮獲美國好萊塢 魔術藝術學院的「年度魔術師獎」(The Magician of the Year 2011 by The Academy of Magical Art),更是史上首位獲得此項殊榮的華人 ,備受推崇,但他2019年5度登上央視春晚表演,卻出現致命穿幫,事隔5年,他今晚再度登上春晚,表現更是備受矚目。

劉謙先是要現場觀眾準備好4張撲克牌,接著把桌上洗好的撲克牌洗成4條龍,他邊洗牌邊說「很多人說,劉謙啊,你怎麼這麼多年沒有上春晚,因為這些年來,我都在練習這些事。」他挑戰在40秒內要完成,他不但在時限內切出4條龍,其中牌面排序正好符合他的表演時間是24年2月9日晚間9點13分38秒67,正如計時的手機時間所示,讓在場觀眾嘖嘖稱奇。