微信淘寶拼多多遭美列入惡名市場名單 中商務部反對

淘寶、微信、拼多多等多個中國企業遭美國貿易代表署列入惡名市場（Notorious Markets）名單，中國商務部7日晚間對此表示「堅決反對」。（圖／取自界面新聞微博）

美國貿易代表署（USTR）1月底公布2023年惡名市場（Notorious Markets）名單，選列39個網路市場與33個實體市場盜版猖獗，包含中國淘寶、微信 、拼多多 等多個中國企業入列。中國商務部 7日晚間表示，報告引述的情況未經調查核實，缺乏客觀性、公正性，中方對此堅決反對。

中國商務部7日晚間在官網刊出新聞發言人「答記者問」，就美國2023年惡名市場名單發表看法。

該發言人稱，中國政府高度重視智慧財產權保護，不斷加強立法保障、提升執法效能、改善管理體制，大力整治智慧財產權侵權行為。中國企業知識產權保護意識和水準持續提高。

該發言人指出，中國在智慧財產權保護方面的進步和成就得到各方認可。世界智慧財產權組織發布的「2023年全球創新指數報告」顯示，中國是過去十年來攀升最快的中等收入經濟體之一，排名高於日本、加拿大等已開發經濟體。

該發言人表示，各國應在保護智慧財產權和打擊侵權假冒行為方面通力合作、共同應對。中方願持續加強智慧財產權國際交流合作，共同為全球企業打造公平競爭的營商環境。

根據美國最新的惡名市場報告，除了淘寶、微信、拼多多外，包含全球速賣通（Aliexpress）、百度網盤、敦煌網等電商，以及義烏國際商貿城、深圳華強北電子產品、北京秀水街等實體市場皆被列入名單。

報告提到，美國海關2021年截獲的偽冒產品中，有四分三是來自中國，以及由中國轉運到香港。報告還說，微信的電子商貿生態系統是中國其中一個最大的偽冒產品平台，用戶透過微信平台分發和出售有關產品。

美國貿易代表戴琪表示，今年惡名市場名單重要性在於，它凸顯了仿冒商品的潛在危險，以及為何強有力執法行動打擊這些商品貿易，對於美國經濟從上到下成長都非常重要。