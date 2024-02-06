北京地鐵去年追撞致逾百人骨折 調查認定人為操作不當

圖為北京地鐵資料圖片。（新華社）

北京地鐵 昌平線列車去年12月14日晚間發生追撞，導致130名乘客骨折，事故調查報告昨天出爐，認定行車調度員處置不當、列車司機操作不當等人為因素，造成事故發生，有18人被追責問責。

新華社報導，北京市應急管理局5日晚間公布地鐵昌平線列車追尾事故調查報告，認定這是一起造成多人受傷的生產安全責任事故。因雪天導致列車制動距離延長、運營單位雪天應對措施落實不到位、行車調度員處置不當、列車司機操作不當，造成事故發生。

2023年12月14日晚間6時52分許，北京地鐵昌平線西二旗站至生命科學園站上行區間，兩輛列車發生追撞事故，導致130人骨折，無人員死亡。其中3人重傷、70人輕傷。事故造成直接經濟損失約人民幣950.8萬元（約新台幣4193萬元）。

據調查，發生追撞事故的列車為032車，被衝撞的列車為024車。事故當天，北京地區處於暴雪橙色預警期，當值行車調度員在線路堵塞未完全排除的情況下解除032車扣車，且未告知032車司機，前方024車區間臨時停車。

032車司機以人工駕駛模式行駛過程中，在系統提示減速後未及時採取制動措施；採取制動措施後受降雪影響，行車軌軌面濕滑，輪軌黏著係數降低，032車制動距離延長，導致與前方區間臨時停車的024車發生追撞事故。

經調查，對北京市地鐵運營有限公司、北京市交通委員會共18人追責問責。此外，公安機關已對該起事故相關責任人員立案調查。