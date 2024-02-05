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買A股賠1萬美元 胡錫進嘆：如果時光能倒流絕不投資

記者林宸誼／即時報導
中國A股跌不停，胡錫5日秀出手機裡的持股照片，表示目前賠了人民幣7.8萬，還感嘆如果時光能倒流，絕不會投資。（圖／取自浙江日報客戶端潮新聞）
中國A股跌不停，胡錫5日秀出手機裡的持股照片，表示目前賠了人民幣7.8萬，還感嘆如果時光能倒流，絕不會投資。（圖／取自浙江日報客戶端潮新聞）

中國A股跌不停，環球時報前總編胡錫5日秀出手機裡的持股照片，並表示目前賠了人民幣7.8萬（約1萬美元），還感嘆如果時光能倒流，絕不會投資

證券時報報導，胡錫進感嘆，如果時間可以倒流，有了現在的思路和見識，怎麼還會繼續投資，他無奈苦笑：「還是老胡眼光不行」。

但他強調「自己想做的是長線投資，不是做短線的」，並認為自己的承受壓力能力和空間，要比一天虧人民幣1萬多更大。當壓力大時，「吃麵緩解虧錢的壓力」。

胡錫進指出，現在人民幣60多萬的本金基本是上限了，如果投資更多，心裡上會承受不了，更多的精力將繼續放在時政評論上，「炒股是業餘的事情，偶爾關心一下。」

浙江日報客戶端潮新聞報導，胡錫進表示：「炒短線我們這樣的散戶比不過機構和大牛，我只有做長線投資。」

談及自己「2,800點以下遍地是黃金」的言論，他解釋是轉述朋友的觀點，股市2,800點以下時還補倉了人民幣12萬，「至於2,800點以下到底意味著什麼，我認為要交給時間來判斷。」

就在1月31日，胡錫進曾在微博評論中表示，「我的股市信心根本來自於我對國家的信心，它很難變，我會堅持做一名股市的長線投資者。不管怎麼說，我覺得自己需要減少針對股市的發言頻度，至少這一兩周我會減少發言，整理一下自己的思路。」

他還說，「我會一直在，與大多數小散同甘共苦，你們虧時，老胡應該也是虧的；你們賺時，老胡八成也會同樂。」

投資 證券 微博

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