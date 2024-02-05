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梅西香港未出賽引眾怒 主辦方撤回1600萬港元政府補貼

記者陳言喬／即時報導
2月4日梅西在香港友誼賽全程未出賽，引發球迷憤怒，紛喝倒采並要求退票。（中新社）
2月4日梅西在香港友誼賽全程未出賽，引發球迷憤怒，紛喝倒采並要求退票。（中新社）

球王梅西昨天（4日）未下場香港友誼賽事件發酵，為息眾怒，主辦方今天已宣布撤回1600萬港幣的政府補貼申請。

擁有梅西等多名球星的邁阿密國際昨天在香港與香港隊進行一場友誼賽，但球王梅西全程未出賽，引發現場3.8萬球迷喝倒彩，紛紛要求退還高昂的門票費。還有許多專程從中國各省分到香港看梅西的球迷也不滿，一名來自新疆的球迷稱，他輾轉五千公里來香港，為的就是看梅西，結果被耍了，這明顯就是詐騙。港府也發表聲明遺憾並稱要扣減贊助費。

今天，事件持續發酵，香港體育、演藝、文化及出版界立法會議員的霍啟剛發表聲明，對主辦單位的安排表示非常失望。霍啟剛要求主辦方及邁阿密國際需要向全港市民致歉及交代。主辦方則控訴是邁阿密國際出爾反爾。

根據此前港媒報導，邁阿密國際的合同裡有除了健康狀況等之外，梅西必須出場45分鐘的內容，但梅西最終沒有進入名單。

騰訊新聞報導，今天，主辦方Tatler Asia發佈聲明，證實了這一點：根據主辦方與邁阿密國際的協議，梅西、阿爾巴、布斯克茨以及蘇亞雷斯（烏拉圭名將）都將參加比賽，除非受傷。

昨天開賽前，邁阿密國際提交的官方名單也表示球員可以出戰比賽。這一份可以出場的球員名單，這是由主帥馬蒂諾簽字確認的，其中梅西和蘇亞雷斯都進入了替補名單。

然而中場休息時，邁阿密國際管理層傳來消息，突然表示梅西因傷無法登場！主辦方立即將這一消息通知了香港政府，並在下半場敦促梅西出場向球迷講話，但無功而返。

主辦方稱，責任都在邁阿密國際出爾反爾，而主辦方也宣佈撤回1600萬港幣的政府補貼申請。

此前港府表示，本次活動獲大型體育活動事務委員會頒授「M品牌」認可，以及1500萬港幣配對撥款和100萬場地補助金資助。

球王梅西的邁阿密國際足球隊4日在香港大球場與特邀的中國香港隊舉行表演賽。梅西和烏...
球王梅西的邁阿密國際足球隊4日在香港大球場與特邀的中國香港隊舉行表演賽。梅西和烏拉圭球星蘇亞雷斯兩名邁阿密國際隊的大牌選手均未參賽，引發眾怒。圖為梅西（前）開賽前走出球員通道。 （中新社）

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