遭美列黑名單 中微：將通過有效措施證明非涉軍企業

中微半導體設備（上海）公司4日發布聲明，強調所有產品和服務均用於民用或商用 。（路透）

上周被美國國防部 列入清單的中微半導體設備（上海）公司4日發布聲明稱，公司一貫堅持合法、合規經營，所有產品和服務均用於民用或商用。在違背客觀事實與缺乏事實依據的情況下，美國國防部將公司列入該清單是完全不合理的。 該公司將通過有效措施，充分證明本公司並非涉軍企業。

綜合澎湃新聞和第一財經報導，中微公司在聲明中強調，公司嚴格遵守與經營相關的國內和國際法律法規。 同時，公司與中國軍方無關，沒有任何軍方投資 ，也沒有為任何軍用終端用戶提供產品和服務，所有產品和服務均用於民用或商用。

對於被列入清單的影響，中微公司表示，該清單並無具體制裁措施，不會對該公司經營產生實質性影響。公司目前生產營運、產品及零件進出口、客戶支援等業務情況一切正常，將持續為客戶提供國際領先的產品及一流的服務。

根據中微公司1月14日發布的業績預告，中微預計2023年營業收入約人民幣62.6億元，年增約32.1%。 預計歸母淨利潤為17億元至18.50億元，年增約45.32%至58.15%。

美國國防部上周三（1月31日）更新「中國軍事企業」名單，以企業與中國軍方關係密切為由，將中微公司等15家中國企業入列入投資黑名單，並稱這是為持續突顯和應對中國「軍民融合」戰略所做的重要努力。

美國國防部2021年6月公布首批47家與中國軍方關係甚密或積極參與中國「軍民融合」戰略的中企黑名單，其中包括華為 和海康威視；2022年10月公布的第二批中企黑名單，大疆創新和華大基因等13家企業入列。