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外國遊客赴中國人數慘跌 不及2019年一成

中國新聞組／即時報導
儘管所有新冠疫情防控措施均已取消，但中國入境旅遊市場表現依舊不理想。（新華社）
儘管所有新冠疫情防控措施均已取消，但中國入境旅遊市場表現依舊不理想。（新華社）

外國遊客不到中國了？根據中國旅遊研究院發布的報告，2023年，港澳台居民出入境中國大陸的人次已恢復到2019年的81%，但外國人出入境人次僅恢復到36%。其中，商務等剛性需求市場的恢復顯著快於觀光休閒，而全中國大陸旅行社去年接待入境遊客人數還不到2019年的一成。

中國旅遊研究院發布4日發布的「中國入境旅遊發展報告（2023-2024）」指出，2023年伴隨疫情管理政策的調整，中國逐步放開與疫情相關的所有入境限制，中國入境旅遊在沈寂三年後全面重啟，步入恢復通道。

2023年，中國逐步調整疫情管控政策及入境通關手續，但直至去年11月1日才取消入境旅客海關健康申明卡的申報要求。至此，中國入境通關程序才算完全恢復到疫前常態化。

根據中國國家移民管理局的數據，2023年，全國移民管理機構查驗港澳台居民和外國人出入境總人次恢復到2019年的67%。但中國旅遊研究院指出，去年中國大陸入境旅遊恢復呈現不均衡特徵：港澳台市場的恢復顯著快於外國人市場。

官方數據顯示，2023年，港澳台居民出入境人次已恢復到2019年的81%，但外國人出入境人次僅恢復到36%，其中全國旅行社接待的入境遊客人數更僅恢復到2019年的一成不到。

展望2024年，報告稱，中國入境旅遊的恢復前景較為樂觀。初步估計，2024年，外國人入境市場可望恢復到2019年的五成，港澳台入境市場實現全面恢復。

為提振入境旅遊，去年底起，中國已單方面開放多國免簽入境，主要包括：去年12月1日，中國給予法國、德國、義大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞等六國試行單方面免簽政策；今年1月15日宣布給予瑞士單方面免簽待遇；1月17日宣布給予愛爾蘭單方面免簽待遇。

另，2月9日起，中國與新加坡互免簽證；3月1日起，中國與泰國互免簽證。

疫情 簽證 移民

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