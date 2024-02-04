上海官方朝令夕改 引發浦東機場網約車營運亂象

上海官方對網約車的規定朝令夕改。（上觀新聞）

上海官方被指朝令夕改，日前禁止網約車 在機場攬客後，民眾卻發現機場內有較網約車收費貴的「空港出行」預約車輛服務，爭議之下，相關部門今晨宣布恢復網約車可在機場內營運。

綜合澎湃新聞、證券時報及瀟湘晨報等中媒近日報導，上海市道路運輸管理局1月29日發布「關於禁止網約車在浦東機場運營的通知」提到，為確保機場交通順暢有序，特別是春運期間，嚴格禁止網約車在浦東機場區域攬客運營。

禁令一出，出租車 （計程車）司機叫好。有司機表示，網約車不能在浦東機場接單，對出租車會更公平，因為網約車可以不用排隊直接進機場停車場接客；另有出租車司機表示，網約車不能在浦東機場攬客，出租車在機場排隊的時間會縮短，司機收入也會增加。

不過，有網約車司機表示，禁止網約車在浦東機場攬客是為了出租車，如果之後網約車生意變差，他只有轉去開出租車，或者乾脆轉行。

有市民表示，乘客對網約車有需求，不能一禁了之，官方應該從加強管理入手，讓網約車進入機場接客更加安全有序。

網約車被禁在浦東機場攬客引發爭議後，有民眾發現，機場內仍有較網約車收費貴的「空港出行」接送服務，還設有諮詢櫃台，由第三方公司營運，客人可在線上下單預約。「空港出行」並順勢推出「新春券包」、「新年出行」等節慶活動，外界質疑背後是否涉利益輸送。

企查查顯示，「空港出行」成立於2022年12月1日，由上海空港旅遊服務有限公司全資控股。空港旅遊則成立於1996年，總部於上海虹橋機場一號航站樓區域，曾經隸屬於上海機場集團。

不過，中媒記者3日發現，「空港出行」小程序已暫停服務，上海市交通委稱會核實處理。

「上海發布」微信 公眾號今天凌晨宣布，根據廣大市民乘客建議，上海市交通委決定，今起恢復浦東機場區域內網約車服務。

上海市交通委並且表示，將要求各網約車平台規範運營，要求司機遵守浦東機場交通安排。上海市交通委也會積極提升服務，滿足市民出行需求。