我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經濟學家預測接連落空 挨轟「活在舒適圈」

一洲焦點／泰勒絲、超級盃 親子關係及陰謀論

上海官方朝令夕改 引發浦東機場網約車營運亂象

中央社台北4日電
上海官方對網約車的規定朝令夕改。（上觀新聞）
上海官方對網約車的規定朝令夕改。（上觀新聞）

上海官方被指朝令夕改，日前禁止網約車在機場攬客後，民眾卻發現機場內有較網約車收費貴的「空港出行」預約車輛服務，爭議之下，相關部門今晨宣布恢復網約車可在機場內營運。

綜合澎湃新聞、證券時報及瀟湘晨報等中媒近日報導，上海市道路運輸管理局1月29日發布「關於禁止網約車在浦東機場運營的通知」提到，為確保機場交通順暢有序，特別是春運期間，嚴格禁止網約車在浦東機場區域攬客運營。

禁令一出，出租車（計程車）司機叫好。有司機表示，網約車不能在浦東機場接單，對出租車會更公平，因為網約車可以不用排隊直接進機場停車場接客；另有出租車司機表示，網約車不能在浦東機場攬客，出租車在機場排隊的時間會縮短，司機收入也會增加。

不過，有網約車司機表示，禁止網約車在浦東機場攬客是為了出租車，如果之後網約車生意變差，他只有轉去開出租車，或者乾脆轉行。

有市民表示，乘客對網約車有需求，不能一禁了之，官方應該從加強管理入手，讓網約車進入機場接客更加安全有序。

網約車被禁在浦東機場攬客引發爭議後，有民眾發現，機場內仍有較網約車收費貴的「空港出行」接送服務，還設有諮詢櫃台，由第三方公司營運，客人可在線上下單預約。「空港出行」並順勢推出「新春券包」、「新年出行」等節慶活動，外界質疑背後是否涉利益輸送。

企查查顯示，「空港出行」成立於2022年12月1日，由上海空港旅遊服務有限公司全資控股。空港旅遊則成立於1996年，總部於上海虹橋機場一號航站樓區域，曾經隸屬於上海機場集團。

不過，中媒記者3日發現，「空港出行」小程序已暫停服務，上海市交通委稱會核實處理。

「上海發布」微信公眾號今天凌晨宣布，根據廣大市民乘客建議，上海市交通委決定，今起恢復浦東機場區域內網約車服務。

上海市交通委並且表示，將要求各網約車平台規範運營，要求司機遵守浦東機場交通安排。上海市交通委也會積極提升服務，滿足市民出行需求。

網約車 租車 微信

上一則

中國證監會：穩預期、穩信心 堅決防範市場異常波動

下一則

港首宗深偽企業詐欺 假財務長用視訊騙走2559萬美元

延伸閱讀

省去排隊託運 日本機場試辦行李寄存車站商店直接上飛機

省去排隊託運 日本機場試辦行李寄存車站商店直接上飛機
洛杉磯機場旅客接駁系統明年4月才完工

洛杉磯機場旅客接駁系統明年4月才完工
上海牌手表

上海牌手表
美國女牙醫機場失控暴走 脫衣露下體遭警壓制 下場曝光

美國女牙醫機場失控暴走 脫衣露下體遭警壓制 下場曝光

熱門新聞

爆料指出，中國國家主席習近平參加全國政協前副主席張克輝的告別式上，身形較以往消瘦。圖為習近平與張克輝親屬握手表示慰問。（新華社）

身形較以往消瘦…網傳習近平罹胰臟癌 可信度存疑

2024-01-28 20:57
上海普陀區的星巴克，成為圍棋迷們的據點，不少人買一杯咖啡就在這裡下棋。(取材自澎湃新聞／受訪者供圖)

近半沒點單…圍棋迷占上海星巴克 網：占便宜最高境界

2024-01-29 04:30
被拍賣的iPhone 6s手機儲存卡內有2個視頻、646張照片、76個應用程序。(取材自大皖新聞)

涉刑蘋果iPhone 6s手機 拍22萬天價 網：裡面資料可能要人命

2024-01-31 07:30
倫敦鋼琴風波中的其中一名當事者劉夢穎，再度發布影片抨擊鋼琴家卡瓦納。(截自X@DavisKuma)

倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」

2024-01-30 13:10
在美遇襲三次後87歲老人決定搬回中國。(取材自X平台)

87歲翁在美街頭遇襲3次 決定放棄美籍搬回廣州

2024-01-31 20:46
吳謝宇北京時間1月31日死刑伏法。 (取材自大風新聞)

北大生弒母案 吳謝宇死刑伏法 未申請會見親屬

2024-01-30 22:06

超人氣

更多 >
矽谷殺妻案引家暴話題 35歲華裔女精英化濃妝遮掩傷痕

矽谷殺妻案引家暴話題 35歲華裔女精英化濃妝遮掩傷痕
美國女牙醫機場失控暴走 脫衣露下體遭警壓制 下場曝光

美國女牙醫機場失控暴走 脫衣露下體遭警壓制 下場曝光
布裘最後法庭大戰 小布贏法國莊園、裘莉只能守住小孩

布裘最後法庭大戰 小布贏法國莊園、裘莉只能守住小孩
澳洲奇葩女選秀節目「雙腿開開」吹直笛 評審羞到不敢看

澳洲奇葩女選秀節目「雙腿開開」吹直笛 評審羞到不敢看
華人瘋搶…台灣人氣飲品 好市多一瓶難求

華人瘋搶…台灣人氣飲品 好市多一瓶難求