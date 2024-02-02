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IMF報告：中國經濟成長動力放緩至2028年

記者陳宥菘／即時報導
國際貨幣基金組織（IMF）2日發布報告指出，中國今年GDP成長率會放緩至4.6%，且其經濟成長將逐步放緩直到2028年，房地產行業持續疲軟是關鍵因素。(歐新社)
國際貨幣基金組織（IMF）2日發布報告指出，中國今年GDP成長率會放緩至4.6%，且其經濟成長將逐步放緩直到2028年，房地產行業持續疲軟是關鍵因素。(歐新社)

國際貨幣基金組織（IMF）2日發布報告表示，中國今年GDP成長率會放緩至4.6%，且其經濟成長將逐步放緩直到2028年。

根據中國官方公布，去年中國GDP成長率是5.2%。IMF表示，受房地產行業持續疲軟和外部需求低迷影響，今年GDP成長率會放緩至4.6%。由於生產力疲軟和人口老化的不利因素，預計成長動能將逐步減弱，直到2028年的GDP成長率將降至約3.4%。

IMF指出，中國房地產業收縮幅度超過預期，可能會進一步抑制私人需求，削弱市場信心，加重地方政府的財政困難，導致通貨緊縮壓力和宏觀金融負反饋循環。此外，外部需求低於預期和地緣政治緊張局勢也增加了中國經濟的風險。

不過，IMF的報告對中國監管當局在2020年至2021年啟動的房地產開發商去槓桿化的整頓給予了肯定，認為這個整頓是必要的，需要繼續進行下去。儘管政策推動得過於急促，使房地產泡沫提前引爆。

美國之音報導，中國經濟去年有所恢復，主要得益於疫後消費開支的增加和寬鬆的政府政策，也是IMF前不久調高2024年中國經濟預測的主要原因。但房地產危機的持續和地方政府面臨巨大的債務負擔給長期保持高速成長的中國經濟構成了嚴峻的挑戰，也是IMF下調中國經濟成長預期的主因。

IMF中國代表團團長錢德拉（Sonali Jain-Chandra）表示，IMF日前與中國政府進行政策諮詢的重點，就是幫助中國房地產業向可持續規模方向過渡，以及降低地方政府債務風險的措施。錢德拉強調，這對於促進近期經濟活動、恢復信心和降低風險十分重要。

錢德拉表示，重要的是北京中央政府要擴大融資，完成預售屋的建設，「這一直是影響市場信心的因素」。

房地產 融資 貨幣

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