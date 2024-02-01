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韓國瑜當選立法院長 中國眾多媒體第一時間發文報導

記者廖士鋒／即時報導
台第11屆立法院立委1日報到，歷經二輪投票，國民黨立委韓國瑜（左）當選立法院長，中國媒體報導相當積極，圖為立法院臨時主席柯建銘（右）頒發當選證書。記者杜建重／攝影
台第11屆立法院立委1日報到，歷經二輪投票，國民黨立委韓國瑜（左）當選立法院長，中國媒體報導相當積極，圖為立法院臨時主席柯建銘（右）頒發當選證書。記者杜建重／攝影

台灣第十一屆立委就職，立法院長選舉1日進行，最終結果由國民黨籍立委韓國瑜當選為新一任立法院長，不少中國媒體第一時間都發文報導韓國瑜的當選，凸顯對岸設台媒體對此事的高度關注。

包含環球網、中國新聞網、海峽新幹線、中國台灣網、看台海、今日海峽、海峽導報、日月譚天、長安街知事等諸多媒體，都在第一時間報導韓國瑜於第二輪選舉中勝出，當選「台立法機構負責人」，其中不少媒體都是官媒，而中國台灣網則是中國國台辦旗下媒體。

在中國微博，1日下午，「韓國瑜」、「韓國瑜當選台立法機構負責人」分別位居熱搜榜第8名與第10名，討論熱度頗高。

韓國瑜日前表示，若有機會出任立法院院長，則中華民國憲法的「九二共識」，是其最重要的正確方向，也要表達國民黨親美和中立場。

台立法院長具有國會外交的重任，但是在兩岸關係上，過往罕有直接涉入的紀錄。而公開資料顯示，1949年之後，台中央政府五院院長級現任高層，極少有到訪中國的情況，罕見的例外是時任考試院院長關中，因女兒在上海過世，於2011年親赴上海處理後事。

韓國瑜 國民黨 中華民國

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