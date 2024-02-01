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2024年中國第一龍 國際期刊正式命名：「腔尾贛地巨龍」

記者黃國樑／即時報導
《系統古生物學期刊》近日將2021年在江西省發現的恐龍化石，認定是蜥腳類恐龍的新屬種，並命名為「腔尾贛地巨龍」。 （新華社）
《系統古生物學期刊》近日將2021年在江西省發現的恐龍化石，認定是蜥腳類恐龍的新屬種，並命名為「腔尾贛地巨龍」。 （新華社）

新華社報導，國際專業期刊《系統古生物學期刊》近日公布了一項研究成果，江西贛州贛縣區先前發現的一具恐龍化石標本，已正式命名為蜥腳類恐龍的新屬種「腔尾贛地巨龍」，這是2024年在古生物學學術期刊上，第一隻被正式命名的中國恐龍。

報導稱，之所以被命名為新屬種，是因為它尾椎的椎弓和神經棘上有發育明顯的腔室，前6個尾椎神經棘還是分叉的。這在蜥腳類恐龍中與眾不同，研究人員將上述骨骼形態學特徵，總結為「腔尾」。並將其命名為「腔尾贛地巨龍」。

報導說，腔尾贛地巨龍為蜥腳類恐龍的泰坦巨龍類，得名於古希臘神話中的泰坦巨神，以形容這類恐龍巨大的身軀

。腔尾贛地巨龍究竟有多大？初步判斷這隻恐龍的脖子和尾巴都在5公尺左右，體長至少達14米。但仍屬於蜥腳類恐龍裡的小個子。

報導稱，2021年6月，贛縣區一工地發現了數塊晚白堊紀早期的恐龍化石。同年10月，江西省地質博物館聯合江西省地質調查勘查院基礎地質調查所、中國地質大學（武漢）、中科院古脊椎動物與古人類研究所等單位，共同啟動了化石整理修復研究工作。

從已揭露的骨骼化石來看，有關聯的頸椎6枚、背椎2枚，完整的薦椎、部分腰帶以及前側17枚尾椎，保存部分約佔全身骨骼的40%。

報導稱，蜥腳類恐龍起源於約2億年前的早侏羅世，約1.6億年前廣泛分佈，一直延續生存到白堊紀末，但發現的化石大多保存不佳，故其起源和演化一直存在爭議。而這具恐龍化石的完整性和精美程度，在全球已發掘的白堊紀蜥腳類恐龍化石中都堪稱罕見。對於研究這類恐龍在白堊紀的演化和古地理分布具有重要意義。

贛州是「中華恐龍之鄉」之一，白堊紀的恐龍骨骼化石和恐龍蛋化石資源豐富，目前已發現了包括斑嵴龍、泥潭通天龍、中華虔州龍等11種恐龍。其中，蜥腳類恐龍已發現了三種，分別是中國贛南龍、贛州江西巨龍與腔尾贛地巨龍

報導說，在研究人員的手中，一塊塊化石標本被修復、露出，一個史前生物穿越時空呈現在我們面前，無聲地說著

這顆星球上遠古的故事。

恐龍 博物館 武漢

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