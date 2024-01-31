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中國連續祝聖3位主教 學者：對教宗任命權讓步

中央社台北31日電
中國一周連祝聖3位教宗方濟各任命的主教，媒體報導梵中關係大幅解凍。圖為香港一座天主教堂。（中新社）
中國一周連祝聖3位教宗方濟各任命的主教，媒體報導梵中關係大幅解凍。圖為香港一座天主教堂。（中新社）

中國一周連祝聖3位教宗方濟各任命的主教，媒體報導梵中關係大幅解凍。學者分析，中國向教宗的主教任命權讓步，確立教宗在中國天主教的領袖地位。

梵蒂岡新聞網報導，中國1月25日祝聖河南省鄭州教區主教王躍勝主教，29日祝聖山東省濰坊教區主教孫文君，31日祝聖福建省邵武（閩北）教區主教吳奕順。中方除強調3人都經教宗方濟各任命，並宣布在山東設立新的濰坊教區。

中共長期因主張「獨立辦教」、「反對外國勢力干預中國宗教」，堅持由中國政府自行任命並祝聖主教。中共「自選自聖」主教作法，嚴重違反天主教普世教會教義，教廷2018年與中國簽署「主教任命協議」，內容雖未公開，但輿論多次披露，教廷認為已促使中共承認教宗在中國教會的主教任命權。

一名旅義梵中學者向中央社表示，從2018年主教任命簽署後，到去年底為止的5年內，中國僅曾祝聖6位由教宗任命的主教，進度原似不如預期。

學者表示，2022年11月，教廷甚至公開發表聲明，批判中國違反梵中主教任命協議，在未獲教廷承認的江西教區祝聖彭衛照主主教；2023年4月，中國未知會教廷，逕自宣布將江蘇海門教區主教沈斌調任上海教區主教，也引起教廷國務院院長帕洛林（Pietro Parolin）批評。

學者表示，一連串事件讓各界認為梵中關係陷入冰點，也引發揣測，每2年屆期一次的梵中主教任命協議，今年10月是否將不再續約，因此中國近期忽然連續祝聖3位由教宗任命的主教，讓國際媒體與天主教界議論紛紛。

學者分析，中國這3次祝聖，都在主教團官網明示「典禮宣讀教宗的任命狀」，顯示中國政府經長久掙扎，已決定向教廷讓步。

學者說，3例祝聖中最獨特的是山東濰坊教區，本不被中國承認，教廷1月29日在官方文件宣布，教宗去年4月20日就決定在山東設立新的濰坊教區，中國考慮8個月後接受教宗決定，「代表教宗不僅對中國主教任命有最後決定權，連對中國教區劃分都有最後決定權」。

學者表示，中國官派教會去年底甫通過新版的「深入推進中國天主教中國化五年工作規劃綱要」（2023-2027），其中仍多次強調中國國家主席習近平的獨立辦教、自選自聖、反對外國干預宗教等原則，實際卻必須向教廷讓步，凸顯習政權夾在國際與內部壓力下，只能說一套做一套，恐面臨政權維穩隱憂。

教宗 中共 方濟各

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