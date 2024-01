倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」

在本月19日發生的倫敦車站鋼琴風波中,首個要求英國鋼琴家卡瓦諾(Brendan Kavanagh)停止拍攝的中國女子劉夢穎,日前透過疑為其男友的X帳號再度發布影片,並在影片中批評卡瓦諾「靠惡意碰瓷、民族歧視 、製造對立、賺取流量,實現盈利目標」。

劉夢穎在影片中先向中國人致歉,「因為最近的事情占用了公共資源,我深感愧疚。作為一個在外打拚的中國人,在這件事情的處理上,我確實做得不夠好,沒能給咱們長臉,還給大家添堵了,真的非常抱歉。」

接著她說:「首先,我承認我慫過,雖然大家一直鼓勵我不要逃避,要講出真相,但我不能理解的是,為什麼要長他人志氣,滅自己威風?」

然後她開始批評卡瓦納:「一個在海外擁有數百萬粉絲(指卡瓦納),具備極大影響力和話語權,靠惡意碰瓷、民族歧視、製造對立等手段,無下限炒作來博人眼球,賺取關注度和流量,進而實現盈利目標的大V,為什麼會被他們擁戴是『鋼琴家』、是『紳士』?」

她接續說:「而我,一個人微言輕、身在他鄉、舉目無親的女孩子,卻要被他們人肉、網暴、謾罵,甚至波及工作?」

「雖然我不是男兒身,但卻也志在四方,但我不能理解的是,我一位中國籍、遠走他鄉勤懇工作,用自己的努力去證明自己,去改變自己,去嘗試幫助更多人改變命運,為什麼也能變成他們口中的英國人和崇洋媚外的代表?」

接著,她批評卡瓦納「依仗母語優勢」,設計圈套害她落入語言陷阱:「用反覆套路他人的『not allowed』設套製造對立,進而引發衝突,怎麼就單方面變成我的問題?」

最後她說:「誰都想要體面得體,但它不能成為別人欺負我們的枷鎖。…保護女性,『Don't touch her』,不是他們口中的丟人現眼。」

