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倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」

世界新聞網王若馨／即時報導
倫敦鋼琴風波中的其中一名當事者劉夢穎，再度發布影片抨擊鋼琴家卡瓦納。(截自X@DavisKuma)
倫敦鋼琴風波中的其中一名當事者劉夢穎，再度發布影片抨擊鋼琴家卡瓦納。(截自X@DavisKuma)

在本月19日發生的倫敦車站鋼琴風波中，首個要求英國鋼琴家卡瓦諾(Brendan Kavanagh)停止拍攝的中國女子劉夢穎，日前透過疑為其男友的X帳號再度發布影片，並在影片中批評卡瓦諾「靠惡意碰瓷、民族歧視、製造對立、賺取流量，實現盈利目標」。

劉夢穎在影片中先向中國人致歉，「因為最近的事情占用了公共資源，我深感愧疚。作為一個在外打拚的中國人，在這件事情的處理上，我確實做得不夠好，沒能給咱們長臉，還給大家添堵了，真的非常抱歉。」

接著她說：「首先，我承認我慫過，雖然大家一直鼓勵我不要逃避，要講出真相，但我不能理解的是，為什麼要長他人志氣，滅自己威風？」

然後她開始批評卡瓦納：「一個在海外擁有數百萬粉絲(指卡瓦納)，具備極大影響力和話語權，靠惡意碰瓷、民族歧視、製造對立等手段，無下限炒作來博人眼球，賺取關注度和流量，進而實現盈利目標的大V，為什麼會被他們擁戴是『鋼琴家』、是『紳士』？」

她接續說：「而我，一個人微言輕、身在他鄉、舉目無親的女孩子，卻要被他們人肉、網暴、謾罵，甚至波及工作？」

「雖然我不是男兒身，但卻也志在四方，但我不能理解的是，我一位中國籍、遠走他鄉勤懇工作，用自己的努力去證明自己，去改變自己，去嘗試幫助更多人改變命運，為什麼也能變成他們口中的英國人和崇洋媚外的代表？」

接著，她批評卡瓦納「依仗母語優勢」，設計圈套害她落入語言陷阱：「用反覆套路他人的『not allowed』設套製造對立，進而引發衝突，怎麼就單方面變成我的問題？」

最後她說：「誰都想要體面得體，但它不能成為別人欺負我們的枷鎖。…保護女性，『Don't touch her』，不是他們口中的丟人現眼。」

影片來源：X平台@DavisKuma

值得一提的是，中方另外兩位涉及此風波的主要人士，包括對卡瓦納咆哮的男子與打扮顯眼的女子，至今皆未對此事公開露面或發聲；反而是在團隊中看似次要角色的劉夢穎，已拍了兩支影片指責卡瓦納，並對批評聲浪做出反擊。

風波事發地點為倫敦聖潘克拉斯火車站，19日卡瓦納在彈奏鋼琴並直播時，一群在他身後的中國人要求卡瓦納不能拍攝他們，而後卻引發雙方激烈爭論。在事件後，該台鋼琴儼然已成為民主自由社會的象徵，連日有許多民眾拿著小熊維尼，到鋼琴前聲援言論自由。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

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