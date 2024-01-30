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中國前田徑協會主席于洪臣認罪 受賄314萬美元

中央社台北30日電
中國田徑協會前主席于洪臣。（取材自射門中國）
中國田徑協會前主席于洪臣。（取材自射門中國）

中國足壇貪腐案審訊步入第2天，中國田徑協會前主席于洪臣被控受賄人民幣2254萬元（人民幣，下同，約314萬美元），他今天當庭認罪，法庭將擇期宣判。

綜合中媒報導，湖北省黃石市中級人民法院30日審理于洪臣受賄一案，他涉嫌先後利用擔任國家體育總局足球運動管理中心副主任、中超聯賽有限責任公司董事長、中國足球協會副主席、黨委書記等職務，為相關單位和個人在公司經營、聯賽晉級、職務競聘等事項上提供幫助。

自2010年4月至2023年2月，于洪臣非法收受他人財物共計折合2254萬餘元，其中350萬元尚未實際取得。檢察機關提請以受賄罪追究刑事責任。

據報導，于洪臣當庭認罪，法庭宣布休庭，擇期宣判。

中國足壇反腐案審訊29日展開，中國足球協會前主席陳戌源當天認罪受賄8103萬餘元。

于洪臣在國家體育總局任職多年，2010年至2017年調往足協工作，曾任中國足協副主席。

據中媒報導，諷刺的是，于洪臣還是中國足球上一批「反賭掃黑」的親歷者。

2010年，中國足協前副主席南勇被捕後，于洪臣曾說：「這是發生在我們身邊的最為深刻的警示教育，這些行業最高領導者所犯錯誤確實讓人痛心。我覺得出現這種問題既與個人修養、學習有關，也同相應的制度監管有關。我希望藉此機會，每一個足球行業的人都能深刻反省，認識到自身不足。」

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