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中國足協前主席陳戌源 被控受賄逾8100萬人民幣

記者賴錦宏／即時報導
中國足球協會前主席陳戌源1月29日在法庭審中認罪。他被控受賄逾8100萬元人民幣。（央視新聞截圖）
中國足球協會前主席陳戌源1月29日在法庭審中認罪。他被控受賄逾8100萬元人民幣。（央視新聞截圖）

中國足壇反腐聲中，中國足球協會前主席陳戌源29日在湖北黃石中院法庭上被控受賄逾8100萬元人民幣（約1140萬美元）。陳戌源當庭認罪。

據央視報導，湖北省黃石市中級法院29日一審公開開庭審理了中國足球協會前黨委副書記、主席陳戌源受賄案。

黃石市人民檢察院指控，2010年至2023年，陳戌源先後利用擔任上海國際港務（集團）股份有限公司總裁、董事長、中國足球協會換屆籌備組組長、中國足球協會主席等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為相關單位和個人在項目承攬、投資經營、賽事安排等事項上提供幫助，非法收受他人給予的財物共計摺合人民幣8103萬餘元。檢察機關提請以受賄罪追究陳戌源的刑事責任。

檢察機關在庭審中出示了相關證據，被告人陳戌源及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見，陳戌源進行了最後陳述，當庭表示認罪悔罪。

法庭最後宣布休庭，擇期宣判。

中國國家男子足球隊前主教練李鐵，於2022年11月被立案調查，拉開中國足壇反腐大幕，之後陳戌源，中國國家體育總局原副局長、中國足球協會原黨委書記杜兆才等多名足壇人士相繼被查。29日、30日，將有5名前足壇重量級人士受審。

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